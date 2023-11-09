https://ria.ru/20231109/raskol-1908303528.html

"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев

"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев - РИА Новости, 09.11.2023

"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев

Среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине, США могут изменить свой подход к отношениям с союзниками, заявил почетный... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:21

2023-11-09T06:21

2023-11-09T06:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине, США могут изменить свой подход к отношениям с союзниками, заявил почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон в статье для американского журнала Responsible Statecraft."Из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления администрация (Байдена. — Прим. ред.) оказалась в ступоре. <...>. Вполне вероятно, что советники Байдена разделились во мнениях (о политике на Украине. — Прим. ред.)", — считает профессор.Хендриксон увидел признаки грядущей смены курса в Вашингтоне. Если раньше администрация Байдена в течение восемнадцати месяцев никак не ограничивала "абсурдные" военные планы украинского руководства, то сейчас в Белом доме случилось "большое пробуждение". По мнению ученого, последние сообщения СМИ дают Украине сигнал о необходимости признать свое военное поражение. Белому дому следует усадить Киев за стол переговоров, считает аналитик.Эксперт также обратил внимание, что склонение Украины к миру может ознаменовать собой новый подход Вашингтона к отношениям с союзниками. Он охарактеризовал старую традицию американской внешней политики как "хвост виляет собакой": США потакали любым капризам своих сателлитов. "Возможно, настало время для нового подхода, когда Америка следует своим интересам, а не чужим", — заключил ученый.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231109/peremeny-1908296784.html

https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html

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в мире, украина, сша, джо байден