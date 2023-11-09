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"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/raskol-1908303528.html
"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев
"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев - РИА Новости, 09.11.2023
"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев
Среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине, США могут изменить свой подход к отношениям с союзниками, заявил почетный... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:21
2023-11-09T06:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине, США могут изменить свой подход к отношениям с союзниками, заявил почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон в статье для американского журнала Responsible Statecraft.&quot;Из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления администрация (Байдена. — Прим. ред.) оказалась в ступоре. &lt;...&gt;. Вполне вероятно, что советники Байдена разделились во мнениях (о политике на Украине. — Прим. ред.)&quot;, — считает профессор.Хендриксон увидел признаки грядущей смены курса в Вашингтоне. Если раньше администрация Байдена в течение восемнадцати месяцев никак не ограничивала "абсурдные" военные планы украинского руководства, то сейчас в Белом доме случилось "большое пробуждение". По мнению ученого, последние сообщения СМИ дают Украине сигнал о необходимости признать свое военное поражение. Белому дому следует усадить Киев за стол переговоров, считает аналитик.Эксперт также обратил внимание, что склонение Украины к миру может ознаменовать собой новый подход Вашингтона к отношениям с союзниками. Он охарактеризовал старую традицию американской внешней политики как "хвост виляет собакой": США потакали любым капризам своих сателлитов. "Возможно, настало время для нового подхода, когда Америка следует своим интересам, а не чужим", — заключил ученый.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/peremeny-1908296784.html
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в мире, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден
"Полный абсурд". В США рассказали, до чего Украина довела американцев

RS: среди советников Байдена могли возникнуть разногласия из-за Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине, США могут изменить свой подход к отношениям с союзниками, заявил почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
«

"Из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления администрация (Байдена. — Прим. ред.) оказалась в ступоре. <...>. Вполне вероятно, что советники Байдена разделились во мнениях (о политике на Украине. — Прим. ред.)", — считает профессор.

Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине
03:28
Хендриксон увидел признаки грядущей смены курса в Вашингтоне. Если раньше администрация Байдена в течение восемнадцати месяцев никак не ограничивала "абсурдные" военные планы украинского руководства, то сейчас в Белом доме случилось "большое пробуждение". По мнению ученого, последние сообщения СМИ дают Украине сигнал о необходимости признать свое военное поражение. Белому дому следует усадить Киев за стол переговоров, считает аналитик.
Эксперт также обратил внимание, что склонение Украины к миру может ознаменовать собой новый подход Вашингтона к отношениям с союзниками. Он охарактеризовал старую традицию американской внешней политики как "хвост виляет собакой": США потакали любым капризам своих сателлитов.
«
"Возможно, настало время для нового подхода, когда Америка следует своим интересам, а не чужим", — заключил ученый.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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