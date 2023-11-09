https://ria.ru/20231109/raptor-1908464077.html

Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО - РИА Новости, 09.11.2023

Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне СВО, сообщил РИА Новости гендиректор компании... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:22

2023-11-09T17:22

2023-11-09T17:28

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне СВО, сообщил РИА Новости гендиректор компании BespokeGun, разработчика и производителя этих винтовок, Ярослав Табольский. "Сегодня мы передаем нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum", - рассказал он. По его словам, снайперы вместе с новыми винтовками со дня на день вернутся на линию боевого соприкосновения. Он уточнил, что каждая винтовка представляет собой комплекс - винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы - индивидуально подобранные и собранные по требованиям каждого стрелка. Это обеспечивает беспрецедентную точность для российских винтовок, утверждает Табольский. "Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаем, небольшие, но это все серийные изделия", - подчеркнул он.BespokeGun Raptor Tactical .338 LM - высокоточная тактическая винтовка, которая уже используется в зоне СВО. Бойцы получают винтовку в комплекте с уже установленным и приведенным к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, включая качественные боеприпасы, изготовленные под определенные задачи.Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров, заявляет разработчик. Масса без дополнительных приспособлений — 7,1 килограммов. Кучность стрельбы в пределах 0,3 угловых минут (MOA) и стремится к 0,1 MOA. Это означает, что опытный стрелок способен дважды попасть буквально в одну точку.

https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html

https://ria.ru/20231001/snaypery-1899789286.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность