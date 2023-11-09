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В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина
В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 09.11.2023
В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:06
2023-11-09T21:06
2023-11-09T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html
старомихайловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина
Кулемзин: при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона в Старомихайловке ранен мужчина