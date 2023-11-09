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В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ranenyy-1908517207.html
В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина
В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 09.11.2023
В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:06
2023-11-09T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html
старомихайловка
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в мире, старомихайловка, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина

Кулемзин: при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона в Старомихайловке ранен мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Старомихайловке
Последствия обстрела в Старомихайловке - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Старомихайловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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