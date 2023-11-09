https://ria.ru/20231109/ranenyy-1908517207.html

В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина

В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 09.11.2023

В Старомихайловке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T21:06

2023-11-09T21:06

2023-11-09T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Старомихайловке в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали, что украинские войска сбросили в общей сложности два боеприпаса с беспилотника на Петровский и Кировский районы Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20231109/vsu-1908475596.html

старомихайловка

донецк

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, старомихайловка, донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк