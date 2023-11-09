ЦАХАЛ заявила о перехвате многих тысяч ракет, выпущенных с начала эскалации
ЦАХАЛ: ПВО перехватила многие из 9,5 тысячи ракет, выпущенных с начала эскалации
© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что с начала эскалации по стране были выпущены примерно 9,5 тысячи ракет, системы ПВО перехватили "многие тысячи" из них.
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"С начала войны около 9,5 тысячи ракет и десятки летательных аппаратов были выпущены в сторону Израиля. Работающие с системой противовоздушной обороны солдаты перехватили многие тысячи ракет в защищаемых районах", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Армия добавила, что после расширения наземных операций в секторе Газа число пусков в направлении Израиля значительно снизилось. ЦАХАЛ также утверждает, что 12% выпущенных снарядов из сектора Газа по Израилю упали в самом анклаве, а 900 пусков были осуществлены с гражданских объектов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.