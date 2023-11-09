https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html

В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами

В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами - РИА Новости, 09.11.2023

В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами

Вооруженным силам США вряд ли удастся соблюдать график по оснащению одного из подразделений гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком, сообщил портал Defense РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:59

2023-11-09T11:59

2023-11-09T13:44

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вооруженным силам США вряд ли удастся соблюдать график по оснащению одного из подразделений гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком, сообщил портал Defense News со ссылкой на помощника министра американской армии по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша."После очередной отмены испытания в Сухопутных и Военно-морских силах США планирующей гиперзвуковой боевой части из-за проблемы непосредственно перед запуском <...> теперь крайне маловероятно, что армия передаст оружие первому подразделению к концу года", — приводятся в статье слова чиновника.По данным СМИ, уже два испытания планирующей гиперзвуковой части прервали во время предполетных проверок. Предыдущий тест, запланированный на март, также отменили.Как отметил Буш, ВС США не удастся оснастить подразделения гиперзвуковым оружием повышенной дальности в срок до конца 2023 года, поскольку необходимо провести по крайней мере одно боевое испытание планирующего блока.В марте министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл признал, что последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не имели успеха.США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже поставлены на вооружение.

https://ria.ru/20231102/raketa-1906889752.html

https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html

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