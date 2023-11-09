Рейтинг@Mail.ru
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 09.11.2023 (обновлено: 13:44 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами - РИА Новости, 09.11.2023
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами
Вооруженным силам США вряд ли удастся соблюдать график по оснащению одного из подразделений гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком, сообщил портал Defense РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:59
2023-11-09T13:44
сша
в мире
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799228474_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ca71c9627d65242fe9972eba9108ce8e.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вооруженным силам США вряд ли удастся соблюдать график по оснащению одного из подразделений гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком, сообщил портал Defense News со ссылкой на помощника министра американской армии по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша."После очередной отмены испытания в Сухопутных и Военно-морских силах США планирующей гиперзвуковой боевой части из-за проблемы непосредственно перед запуском &lt;...&gt; теперь крайне маловероятно, что армия передаст оружие первому подразделению к концу года", — приводятся в статье слова чиновника.По данным СМИ, уже два испытания планирующей гиперзвуковой части прервали во время предполетных проверок. Предыдущий тест, запланированный на март, также отменили.Как отметил Буш, ВС США не удастся оснастить подразделения гиперзвуковым оружием повышенной дальности в срок до конца 2023 года, поскольку необходимо провести по крайней мере одно боевое испытание планирующего блока.В марте министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл признал, что последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не имели успеха.США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже поставлены на вооружение.
https://ria.ru/20231102/raketa-1906889752.html
https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799228474_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_843dd70f22ac8d451b79118a5ec041f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, китай, россия
США, В мире, Китай, Россия
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами

В армии США сомневаются, что смогут развернуть гиперзвуковое оружие к концу года

© Фото : U.S. NavyИспытания американской гиперзвуковой ракеты
Испытания американской гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : U.S. Navy
Испытания американской гиперзвуковой ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вооруженным силам США вряд ли удастся соблюдать график по оснащению одного из подразделений гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком, сообщил портал Defense News со ссылкой на помощника министра американской армии по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.
«
"После очередной отмены испытания в Сухопутных и Военно-морских силах США планирующей гиперзвуковой боевой части из-за проблемы непосредственно перед запуском <...> теперь крайне маловероятно, что армия передаст оружие первому подразделению к концу года", — приводятся в статье слова чиновника.
По данным СМИ, уже два испытания планирующей гиперзвуковой части прервали во время предполетных проверок. Предыдущий тест, запланированный на март, также отменили.
Как отметил Буш, ВС США не удастся оснастить подразделения гиперзвуковым оружием повышенной дальности в срок до конца 2023 года, поскольку необходимо провести по крайней мере одно боевое испытание планирующего блока.
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
В Кремле ответили на вопрос о запуске США ракеты над Тихим океаном
2 ноября, 12:11
В марте министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл признал, что последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не имели успеха.
США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая, где такие системы уже поставлены на вооружение.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт
24 октября, 11:55
 
СШАВ миреКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала