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НАТО не справляется. В США предупредили об уникальном оружии России - РИА Новости, 09.11.2023
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05:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/raketa-1908301951.html
НАТО не справляется. В США предупредили об уникальном оружии России
НАТО не справляется. В США предупредили об уникальном оружии России - РИА Новости, 09.11.2023
НАТО не справляется. В США предупредили об уникальном оружии России
Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые, сообщает американский... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:21
2023-11-09T05:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
нато
с-400 «триумф»
украина
индия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые, сообщает американский журнал Military Watch Magazine."Она (загоризонтная ракета 40Н6. — Прим. ред.) позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских", — заявили в издании.В журнале отметили, что изгиб поверхности Земли негативно влияет на способность зенитных ракет поражать цели на малой высотой на больших дистанциях. Возможности российской ракеты журналисты охарактеризовали как "бесподобные".В MWM также обратили внимание на количественное превосходство российской армии в сфере зенитных ракет. Авторы статьи заметили, что Россия способна одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках спецоперации на Украине.&quot;Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску зенитных ракет. — Прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми&quot;, — резюмировали журналисты.Ранее вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. В России созданы несколько новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним, например, относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С".
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в мире, россия, белоруссия, нато, с-400 «триумф», украина, индия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, НАТО, С-400 «Триумф», Украина, Индия
НАТО не справляется. В США предупредили об уникальном оружии России

MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
ЗРК С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.
"Она (загоризонтная ракета 40Н6. — Прим. ред.) позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских", — заявили в издании.
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В журнале отметили, что изгиб поверхности Земли негативно влияет на способность зенитных ракет поражать цели на малой высотой на больших дистанциях. Возможности российской ракеты журналисты охарактеризовали как "бесподобные".
В MWM также обратили внимание на количественное превосходство российской армии в сфере зенитных ракет. Авторы статьи заметили, что Россия способна одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках спецоперации на Украине.
«

"Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску зенитных ракет. — Прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми", — резюмировали журналисты.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать гиперзвуковые ракеты.
В России созданы несколько новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним, например, относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С".
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