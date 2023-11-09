https://ria.ru/20231109/rafakh-1908470759.html

Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"

Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах" - РИА Новости, 09.11.2023

Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"

Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:43

2023-11-09T17:43

2023-11-09T17:43

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КПП "РАФАХ" (СЕКТОР ГАЗА), 9 ноя - РИА Новости. Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент десятки человек с иностранными паспортами собрались в зале ожидания контрольно-пропускного пункта "Рафах" в секторе Газа, готовясь к проезду на территорию Египта. На КПП сейчас находится много машин скорой помощи с ранеными жителями сектора Газа, которые ждут въезда в соседний Египет. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и палестинским сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.

https://ria.ru/20231107/toplivo-1908020103.html

египет

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году