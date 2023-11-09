https://ria.ru/20231109/rafakh-1908470759.html
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах" - РИА Новости, 09.11.2023
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:43
2023-11-09T17:43
2023-11-09T17:43
в мире
египет
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КПП "РАФАХ" (СЕКТОР ГАЗА), 9 ноя - РИА Новости. Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент десятки человек с иностранными паспортами собрались в зале ожидания контрольно-пропускного пункта "Рафах" в секторе Газа, готовясь к проезду на территорию Египта. На КПП сейчас находится много машин скорой помощи с ранеными жителями сектора Газа, которые ждут въезда в соседний Египет. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и палестинским сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
https://ria.ru/20231107/toplivo-1908020103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах" в секторе Газа
КПП "РАФАХ" (СЕКТОР ГАЗА), 9 ноя - РИА Новости. Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент десятки человек с иностранными паспортами собрались в зале ожидания контрольно-пропускного пункта "Рафах" в секторе Газа, готовясь к проезду на территорию Египта
.
На КПП сейчас находится много машин скорой помощи с ранеными жителями сектора Газа, которые ждут въезда в соседний Египет.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и палестинским сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
ООН заявила, что топливо не поступало в сектор Газа через КПП "Рафах"