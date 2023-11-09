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Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах" - РИА Новости, 09.11.2023
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17:43 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/rafakh-1908470759.html
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах" - РИА Новости, 09.11.2023
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:43
2023-11-09T17:43
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КПП "РАФАХ" (СЕКТОР ГАЗА), 9 ноя - РИА Новости. Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент десятки человек с иностранными паспортами собрались в зале ожидания контрольно-пропускного пункта "Рафах" в секторе Газа, готовясь к проезду на территорию Египта. На КПП сейчас находится много машин скорой помощи с ранеными жителями сектора Газа, которые ждут въезда в соседний Египет. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и палестинским сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах"

Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на КПП "Рафах" в секторе Газа

© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КПП "РАФАХ" (СЕКТОР ГАЗА), 9 ноя - РИА Новости. Десятки человек с иностранным гражданством прибыли на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа, ожидая проезда на египетскую территорию, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент десятки человек с иностранными паспортами собрались в зале ожидания контрольно-пропускного пункта "Рафах" в секторе Газа, готовясь к проезду на территорию Египта.
На КПП сейчас находится много машин скорой помощи с ранеными жителями сектора Газа, которые ждут въезда в соседний Египет.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и палестинским сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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