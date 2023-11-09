https://ria.ru/20231109/pvo-1908349289.html
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу - РИА Новости, 09.11.2023
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны вступило в силу, следует из информации, размещенной... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:18
2023-11-09T11:18
2023-11-09T11:37
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киргизия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны вступило в силу, следует из информации, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов."Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики от 16 августа 2022 года (ратифицировано Федеральным законом от 29 мая 2023 года № 183-ФЗ, вступило в силу 2 ноября 2023 года)", - говорится на сайте. Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в Москве. Согласно документу, объединенная региональная система ПВО России и Киргизии будет составной частью объединенной системы ПВО СНГ. Россия для размещения своего контингента получит во временное пользование пять гектаров земли в Киргизии. Координацию совместных действий войск будет определять главнокомандующий космическими силами ВС РФ, а управление совместными действиями - командующий силами воздушной обороны ВС Киргизской Республики. Соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до конца срока не уведомит о своем намерении прекратить его действие.Как заявил ранее президент Киргизии Садыр Жапаров, региональная система будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, а также поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере.
https://ria.ru/20231013/pvo-1902594531.html
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россия, киргизия, безопасность
Россия, Киргизия, Безопасность
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
Соглашение России и Киргизии о создании объединенной системы ПВО вступило в силу
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны вступило в силу, следует из информации
, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики от 16 августа 2022 года (ратифицировано Федеральным законом от 29 мая 2023 года № 183-ФЗ, вступило в силу 2 ноября 2023 года)", - говорится на сайте.
Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в Москве. Согласно документу, объединенная региональная система ПВО России и Киргизии будет составной частью объединенной системы ПВО СНГ. Россия для размещения своего контингента получит во временное пользование пять гектаров земли в Киргизии. Координацию совместных действий войск будет определять главнокомандующий космическими силами ВС РФ, а управление совместными действиями - командующий силами воздушной обороны ВС Киргизской Республики. Соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до конца срока не уведомит о своем намерении прекратить его действие.
Как заявил ранее президент Киргизии Садыр Жапаров, региональная система будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, а также поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере.
Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным