https://ria.ru/20231109/putin-1908423462.html
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят - РИА Новости, 09.11.2023
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:18
2023-11-09T15:18
2023-11-09T16:28
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году", — заявил он.По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия."Своевременно сообщим", — добавил пресс-секретарь. Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001-го. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
Прямая линия и пресс-конференция Путина будут объединены и пройдут до конца года
АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году", — заявил он.
По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия.
"Своевременно сообщим", — добавил пресс-секретарь.
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.
Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001-го. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет