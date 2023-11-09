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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят - РИА Новости, 09.11.2023
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15:18 09.11.2023 (обновлено: 16:28 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908423462.html
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят - РИА Новости, 09.11.2023
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:18
2023-11-09T16:28
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. &quot;Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году&quot;, — заявил он.По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия."Своевременно сообщим", — добавил пресс-секретарь. Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001-го. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

Прямая линия и пресс-конференция Путина будут объединены и пройдут до конца года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году", — заявил он.

По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия.
"Своевременно сообщим", — добавил пресс-секретарь.
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