https://ria.ru/20231109/putin-1908423462.html

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят - РИА Новости, 09.11.2023

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:18

2023-11-09T15:18

2023-11-09T16:28

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году", — заявил он.По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия."Своевременно сообщим", — добавил пресс-секретарь. Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001-го. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html

https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным