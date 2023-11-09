https://ria.ru/20231109/putin-1908405390.html
Путин: России удается приобретать новые компетенции
Путин: России удается приобретать новые компетенции - РИА Новости, 09.11.2023
Путин: России удается приобретать новые компетенции
Сдвиги в мире заставляют РФ приобретать новые компетенции в сфере экономического развития, и стране это удается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:23
2023-11-09T14:23
2023-11-09T14:59
россия
владимир путин
экономика
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Сдвиги в мире заставляют РФ приобретать новые компетенции в сфере экономического развития, и стране это удается, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что меняется структура российской экономики, переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России."У нас сдвиги реальные, и в хорошем направлении, с учетом сегодняшней международной композиции, так скажем, побуждают российскую экономику восстанавливать имеющуюся ранее и приобретать новые компетенции, и нам это удается", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908398716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: России удается приобретать новые компетенции
Путин: Россия приобретает новые компетенции в сфере экономического развития
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Сдвиги в мире заставляют РФ приобретать новые компетенции в сфере экономического развития, и стране это удается, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что меняется структура российской экономики, переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России.
"У нас сдвиги реальные, и в хорошем направлении, с учетом сегодняшней международной композиции, так скажем, побуждают российскую экономику восстанавливать имеющуюся ранее и приобретать новые компетенции, и нам это удается", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике.
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