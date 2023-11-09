Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 09.11.2023 (обновлено: 12:09 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908354937.html
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном
Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:46
2023-11-09T12:09
казахстан
россия
владимир путин
политика
касым-жомарт токаев
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908336546_304:0:2785:1396_1920x0_80_0_0_f1a4ab1af46137ccc3868cb9e7ea4b39.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым."Стратегическое партнёрство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", - заявил Путин.Он отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html
казахстан
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908336546_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_073a499495d5ab1d1ae7ab54514c3934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, владимир путин, политика, касым-жомарт токаев, астана
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Политика, Касым-Жомарт Токаев, Астана
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном

Путин: стратегическое союзничество между Россией и Казахстаном развивается

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
"Стратегическое партнёрство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", - заявил Путин.
Он отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года
Вчера, 11:48
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинПолитикаКасым-Жомарт ТокаевАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала