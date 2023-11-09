https://ria.ru/20231109/putin-1908354937.html
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном
Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:46
2023-11-09T11:46
2023-11-09T12:09
казахстан
россия
владимир путин
политика
касым-жомарт токаев
астана
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым."Стратегическое партнёрство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", - заявил Путин.Он отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, политика, касым-жомарт токаев, астана
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Политика, Касым-Жомарт Токаев, Астана
Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном
Путин: стратегическое союзничество между Россией и Казахстаном развивается