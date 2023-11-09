https://ria.ru/20231109/putin-1908354937.html

Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном

Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023

Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Казахстаном

Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:46

2023-11-09T11:46

2023-11-09T12:09

казахстан

россия

владимир путин

политика

касым-жомарт токаев

астана

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым."Стратегическое партнёрство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются", - заявил Путин.Он отметил, что на встрече в Астане они с коллегой смогут обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.

https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html

казахстан

россия

астана

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, владимир путин, политика, касым-жомарт токаев, астана