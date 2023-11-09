https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html

Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин

Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023

Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин

Один из ключевых приоритетов Общества русской словесности - повышение значимости русского языка и литературы, воспитание подрастающего поколения, а владение... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:33

2023-11-09T11:33

2023-11-09T11:40

общество

россия

владимир путин

владимир толстой

общество русской словесности

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один из ключевых приоритетов Общества русской словесности - повышение значимости русского языка и литературы, воспитание подрастающего поколения, а владение этими предметами открывает перед молодежью широкие перспективы, заявил президент России Владимир Путин в приветствии съезду Общества русской словесности."Один из ваших ключевых приоритетов - повышение значимости русского языка и литературы и воспитание подрастающего поколения. Ведь грамотное владение этими важнейшими гуманитарными дисциплинами открывает перед молодежью широкие перспективы, как для личностного, так и для профессионального становления", - сказал Путин, его приветствие зачитал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Глава государства отметил, что для достижения этих целей Общество проводит большую и многогранную работу, организуются различные конференции, форумы учителей, в том числе международные, воплощаются в жизнь содержательные образовательные, информационные, просветительские проекты.Путин выразил уверенность, что съезд Общества русской словесности пройдет в творческой и доброжелательной атмосфере, а предложения и инициативы, выдвинутые в ходе работы, будут востребованы."Объединяя на своей площадке ученых, лингвистов, представительный форум призван обсудить широкий круг вопросов, связанных с популяризацией русского языка и внедрением современных методик по преподаванию, укреплению общего культурного образовательного пространства, продвижению ценностей российского просвещения и словесности", - заключил президент России.

https://ria.ru/20231029/yazyk-1905873370.html

https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, владимир толстой, общество русской словесности