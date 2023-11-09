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Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
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11:33 09.11.2023 (обновлено: 11:40 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html
Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин
Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин
Один из ключевых приоритетов Общества русской словесности - повышение значимости русского языка и литературы, воспитание подрастающего поколения, а владение... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:33
2023-11-09T11:40
общество
россия
владимир путин
владимир толстой
общество русской словесности
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один из ключевых приоритетов Общества русской словесности - повышение значимости русского языка и литературы, воспитание подрастающего поколения, а владение этими предметами открывает перед молодежью широкие перспективы, заявил президент России Владимир Путин в приветствии съезду Общества русской словесности."Один из ваших ключевых приоритетов - повышение значимости русского языка и литературы и воспитание подрастающего поколения. Ведь грамотное владение этими важнейшими гуманитарными дисциплинами открывает перед молодежью широкие перспективы, как для личностного, так и для профессионального становления", - сказал Путин, его приветствие зачитал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Глава государства отметил, что для достижения этих целей Общество проводит большую и многогранную работу, организуются различные конференции, форумы учителей, в том числе международные, воплощаются в жизнь содержательные образовательные, информационные, просветительские проекты.Путин выразил уверенность, что съезд Общества русской словесности пройдет в творческой и доброжелательной атмосфере, а предложения и инициативы, выдвинутые в ходе работы, будут востребованы."Объединяя на своей площадке ученых, лингвистов, представительный форум призван обсудить широкий круг вопросов, связанных с популяризацией русского языка и внедрением современных методик по преподаванию, укреплению общего культурного образовательного пространства, продвижению ценностей российского просвещения и словесности", - заключил президент России.
https://ria.ru/20231029/yazyk-1905873370.html
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общество, россия, владимир путин, владимир толстой, общество русской словесности
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Толстой, Общество русской словесности
Знание русского языка открывает перед молодежью перспективы, заявил Путин

Путин: знание русского языка и литературы открывает перед молодежью перспективы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один из ключевых приоритетов Общества русской словесности - повышение значимости русского языка и литературы, воспитание подрастающего поколения, а владение этими предметами открывает перед молодежью широкие перспективы, заявил президент России Владимир Путин в приветствии съезду Общества русской словесности.
"Один из ваших ключевых приоритетов - повышение значимости русского языка и литературы и воспитание подрастающего поколения. Ведь грамотное владение этими важнейшими гуманитарными дисциплинами открывает перед молодежью широкие перспективы, как для личностного, так и для профессионального становления", - сказал Путин, его приветствие зачитал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
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Глава государства отметил, что для достижения этих целей Общество проводит большую и многогранную работу, организуются различные конференции, форумы учителей, в том числе международные, воплощаются в жизнь содержательные образовательные, информационные, просветительские проекты.
Путин выразил уверенность, что съезд Общества русской словесности пройдет в творческой и доброжелательной атмосфере, а предложения и инициативы, выдвинутые в ходе работы, будут востребованы.
"Объединяя на своей площадке ученых, лингвистов, представительный форум призван обсудить широкий круг вопросов, связанных с популяризацией русского языка и внедрением современных методик по преподаванию, укреплению общего культурного образовательного пространства, продвижению ценностей российского просвещения и словесности", - заключил президент России.
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