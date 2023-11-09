https://ria.ru/20231109/pshenitsa-1908348092.html

Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин

Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023

Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин

Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:11

2023-11-09T11:11

2023-11-09T11:37

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин."По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", - сказал Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Президент добавил, что в 2023 году в России "очень хороший урожай пшеницы", экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн."Мы уверены, удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара – пшеницы", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз