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Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
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11:11 09.11.2023 (обновлено: 11:37 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pshenitsa-1908348092.html
Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин
Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин
Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:11
2023-11-09T11:37
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин."По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", - сказал Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Президент добавил, что в 2023 году в России "очень хороший урожай пшеницы", экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн."Мы уверены, удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара – пшеницы", - подчеркнул глава государства.
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин

Путин отметил очень хороший урожай пшеницы в России в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", - сказал Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент добавил, что в 2023 году в России "очень хороший урожай пшеницы", экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн.
"Мы уверены, удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара – пшеницы", - подчеркнул глава государства.
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