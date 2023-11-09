https://ria.ru/20231109/proizvodstvo-1908523431.html

Киев сообщил о планах расширить производство вооружения совместно с Парижем

Киев сообщил о планах расширить производство вооружения совместно с Парижем - РИА Новости, 09.11.2023

Киев сообщил о планах расширить производство вооружения совместно с Парижем

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в четверг, что провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, стороны в том числе обсудили... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:08

2023-11-09T22:08

2023-11-09T22:08

украина

себастьян лекорню

нато

рустем умеров

россия

франция

сергей лавров

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в четверг, что провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, стороны в том числе обсудили расширение совместного производства вооружения на Украине. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщал, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений. "Провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню о продлении военной помощи Украине. Это укрепит обороноспособность Украины, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Также мы обсудили видение расширения сотрудничества в оборонном секторе и локализации производства на Украине", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231109/sammit-1908508102.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908480911.html

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россия

франция

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украина, себастьян лекорню, нато, рустем умеров, россия, франция, сергей лавров