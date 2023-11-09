https://ria.ru/20231109/proizvodstvo-1908441492.html

Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники

Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники - РИА Новости, 09.11.2023

Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники, с чем не может не считаться противник. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:03

2023-11-09T16:03

2023-11-09T16:03

россия

алабино

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники, с чем не может не считаться противник. "Буквально за год мы все это (возможности ОПК - ред.) подтянули в разы. Рост производства вооружений и военной техники, специальной техники, средств поражения кратный. И с этим не может не считаться наш противник", - сказал он во время посещения полигона Алабино и встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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2023

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россия, алабино, дмитрий медведев, безопасность