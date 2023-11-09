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Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД - РИА Новости, 10.11.2023
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22:59 09.11.2023 (обновлено: 07:27 10.11.2023)
https://ria.ru/20231109/proekt-1908528068.html
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД - РИА Новости, 10.11.2023
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД
Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", заявили в МИД. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T22:59
2023-11-10T07:27
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", заявили в МИД. Ведомство напомнило, что 26 сентября, в "годовщину" взрывов на газопроводах "Северный поток", Россия анонсировала подготовку проекта заявления председателя Совбеза ООН по данному сюжету. МИД отметил, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах". &quot;Главный аргумент западников – Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами&quot;, - констатировали в ведомстве.В таких условиях российской стороне пришлось свернуть работу над проектом заявления, заявил МИД России, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.Взрывы на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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в мире, цены на нефть, германия, россия, дания, совет безопасности оон, оон, северный поток
В мире, Цены на нефть, Германия, Россия, Дания, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД

МИД: Россия свернула работу над заявлением Совбеза ООН по "Северным потокам"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", заявили в МИД.
Ведомство напомнило, что 26 сентября, в "годовщину" взрывов на газопроводах "Северный поток", Россия анонсировала подготовку проекта заявления председателя Совбеза ООН по данному сюжету. МИД отметил, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах".
«

"Главный аргумент западников – Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами", - констатировали в ведомстве.

В таких условиях российской стороне пришлось свернуть работу над проектом заявления, заявил МИД России, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.
Взрывы на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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