https://ria.ru/20231109/proekt-1908528068.html

Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД

Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД - РИА Новости, 10.11.2023

Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД

Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", заявили в МИД. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T22:59

2023-11-09T22:59

2023-11-10T07:27

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", заявили в МИД. Ведомство напомнило, что 26 сентября, в "годовщину" взрывов на газопроводах "Северный поток", Россия анонсировала подготовку проекта заявления председателя Совбеза ООН по данному сюжету. МИД отметил, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах". "Главный аргумент западников – Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами", - констатировали в ведомстве.В таких условиях российской стороне пришлось свернуть работу над проектом заявления, заявил МИД России, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.Взрывы на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20231109/bayden-1908520887.html

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в мире, цены на нефть, германия, россия, дания, совет безопасности оон, оон, северный поток