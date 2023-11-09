https://ria.ru/20231109/proekt-1908509516.html

В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными

В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными - РИА Новости, 09.11.2023

В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными

Конгрессмены США от республиканцев и демократов представили законопроект, требующий от американской разведки делиться с правительством, конгрессом и рядом... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:30

2023-11-09T20:30

2023-11-09T20:35

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Конгрессмены США от республиканцев и демократов представили законопроект, требующий от американской разведки делиться с правительством, конгрессом и рядом федеральных ведомств несекретными разведданными, пишет в четверг издание Axios. Авторами законопроекта о разведданных из открытых источников выступили председатель спецкомитета по делам компартии Китая республиканец Майк Галлахер и член комитета по разведке Хоакин Кастро. "В случае принятия (проекта - ред.) минкоммерции, минфин, офис торгового представителя, конгресс и другие ведомства смогут получать доступ к таким данным, как переводы китайских контрактов по закупкам, снимки коммерческих спутников, которые использует разведка США", - пишет издание. По его данным, авторы законопроекта надеются включить его в бюджетный запрос разведки США на 2024 год. "Нет никаких оснований к тому, чтобы какая-либо открытая развединформация скрывалась от других органов власти. Это основанный на здравом смысле законопроект, который обеспечит то, чтобы каждое ведомство федерального правительства следило за данными разведки и могло на их основании корректировать свою работу для обеспечения того, чтобы американцы были в еще большей безопасности", - цитирует издание законопроект.

https://ria.ru/20231109/konsultatsii-1908477324.html

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в мире, сша, китай