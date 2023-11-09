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В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными - РИА Новости, 09.11.2023
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20:30 09.11.2023 (обновлено: 20:35 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/proekt-1908509516.html
В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными
В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными - РИА Новости, 09.11.2023
В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными
Конгрессмены США от республиканцев и демократов представили законопроект, требующий от американской разведки делиться с правительством, конгрессом и рядом... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:30
2023-11-09T20:35
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Конгрессмены США от республиканцев и демократов представили законопроект, требующий от американской разведки делиться с правительством, конгрессом и рядом федеральных ведомств несекретными разведданными, пишет в четверг издание Axios. Авторами законопроекта о разведданных из открытых источников выступили председатель спецкомитета по делам компартии Китая республиканец Майк Галлахер и член комитета по разведке Хоакин Кастро. "В случае принятия (проекта - ред.) минкоммерции, минфин, офис торгового представителя, конгресс и другие ведомства смогут получать доступ к таким данным, как переводы китайских контрактов по закупкам, снимки коммерческих спутников, которые использует разведка США", - пишет издание. По его данным, авторы законопроекта надеются включить его в бюджетный запрос разведки США на 2024 год. "Нет никаких оснований к тому, чтобы какая-либо открытая развединформация скрывалась от других органов власти. Это основанный на здравом смысле законопроект, который обеспечит то, чтобы каждое ведомство федерального правительства следило за данными разведки и могло на их основании корректировать свою работу для обеспечения того, чтобы американцы были в еще большей безопасности", - цитирует издание законопроект.
https://ria.ru/20231109/konsultatsii-1908477324.html
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными

В Конгрессе предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Конгрессмены США от республиканцев и демократов представили законопроект, требующий от американской разведки делиться с правительством, конгрессом и рядом федеральных ведомств несекретными разведданными, пишет в четверг издание Axios.
Авторами законопроекта о разведданных из открытых источников выступили председатель спецкомитета по делам компартии Китая республиканец Майк Галлахер и член комитета по разведке Хоакин Кастро.
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"В случае принятия (проекта - ред.) минкоммерции, минфин, офис торгового представителя, конгресс и другие ведомства смогут получать доступ к таким данным, как переводы китайских контрактов по закупкам, снимки коммерческих спутников, которые использует разведка США", - пишет издание. По его данным, авторы законопроекта надеются включить его в бюджетный запрос разведки США на 2024 год.
«
"Нет никаких оснований к тому, чтобы какая-либо открытая развединформация скрывалась от других органов власти. Это основанный на здравом смысле законопроект, который обеспечит то, чтобы каждое ведомство федерального правительства следило за данными разведки и могло на их основании корректировать свою работу для обеспечения того, чтобы американцы были в еще большей безопасности", - цитирует издание законопроект.
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