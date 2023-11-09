В США предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными
В Конгрессе предложили проект, обязующий разведку делиться несекретными данными
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Конгрессмены США от республиканцев и демократов представили законопроект, требующий от американской разведки делиться с правительством, конгрессом и рядом федеральных ведомств несекретными разведданными, пишет в четверг издание Axios.
Авторами законопроекта о разведданных из открытых источников выступили председатель спецкомитета по делам компартии Китая республиканец Майк Галлахер и член комитета по разведке Хоакин Кастро.
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"В случае принятия (проекта - ред.) минкоммерции, минфин, офис торгового представителя, конгресс и другие ведомства смогут получать доступ к таким данным, как переводы китайских контрактов по закупкам, снимки коммерческих спутников, которые использует разведка США", - пишет издание. По его данным, авторы законопроекта надеются включить его в бюджетный запрос разведки США на 2024 год.
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"Нет никаких оснований к тому, чтобы какая-либо открытая развединформация скрывалась от других органов власти. Это основанный на здравом смысле законопроект, который обеспечит то, чтобы каждое ведомство федерального правительства следило за данными разведки и могло на их основании корректировать свою работу для обеспечения того, чтобы американцы были в еще большей безопасности", - цитирует издание законопроект.