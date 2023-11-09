https://ria.ru/20231109/prodovolstvie-1908374648.html
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин
Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:00
2023-11-09T13:00
2023-11-09T13:33
россия
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", - сказал Путин на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.Он добавил, что и в этом году Россия сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 миллионов тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.
https://ria.ru/20231109/putin-1908375865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин
Путин: Россия гордится превращением в крупнейшего экспортера продовольствия