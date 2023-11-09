Рейтинг@Mail.ru
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 09.11.2023 (обновлено: 13:33 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/prodovolstvie-1908374648.html
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин
Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:00
2023-11-09T13:33
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", - сказал Путин на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.Он добавил, что и в этом году Россия сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 миллионов тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.
https://ria.ru/20231109/putin-1908375865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_844253a5bf0592837ad736b4e4052276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин

Путин: Россия гордится превращением в крупнейшего экспортера продовольствия

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", - сказал Путин на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.
Он добавил, что и в этом году Россия сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 миллионов тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин оценил финансовое взаимодействие России и Казахстана
Вчера, 13:05
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала