https://ria.ru/20231109/prodovolstvie-1908374648.html

Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин

Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023

Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил Путин

Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:00

2023-11-09T13:00

2023-11-09T13:33

россия

экономика

владимир путин

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", - сказал Путин на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.Он добавил, что и в этом году Россия сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 миллионов тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.

https://ria.ru/20231109/putin-1908375865.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин