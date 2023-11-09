https://ria.ru/20231109/prizyv-1908456111.html

ХАМАС призвало своих сторонников принять участие в боях в Дженине

ХАМАС призвало своих сторонников принять участие в боях в Дженине - РИА Новости, 09.11.2023

ХАМАС призвало своих сторонников принять участие в боях в Дженине

Палестинское движение ХАМАС призвало своих сторонников на Западном берегу реки Иордан вступить в бой с израильской армией, чтобы прорвать "осаду" лагеря... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:01

2023-11-09T17:01

2023-11-09T17:06

израиль

в мире

россия

западный берег реки иордан

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало своих сторонников на Западном берегу реки Иордан вступить в бой с израильской армией, чтобы прорвать "осаду" лагеря беженцев в Дженине. "Движение ХАМАС призывает всех, кто может держать оружие на Западном берегу, вступить в бой с израильской армией, чтобы прорвать осаду лагеря в Дженине", - говорится в заявлении организации. Израильская армия с раннего утра четверга проводит операцию против палестинских группировок в лагере беженцев в Дженине с применением военных бульдозеров, бронемашин и беспилотников. Армия, по данным палестинских СМИ, "штурмует лагерь со всех направлений". По данным палестинского минздрава, на данный момент известно о девяти погибших палестинцах и пятнадцати раненых. Согласно информации палестинского телеканала "Аль-Кудс", в боях с израильской армией в лагере беженцев в Дженине принимает участие военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама", а также другие вооруженные палестинские группировки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/stolknoveniya-1908387785.html

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западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, россия, западный берег реки иордан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году