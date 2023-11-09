https://ria.ru/20231109/pristavy-1908384492.html
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике - РИА Новости, 09.11.2023
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике
Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:37
2023-11-09T13:37
2023-11-09T13:43
происшествия
калининград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в суд, но был ими обнаружен, сообщает пресс-служба УФПСС. Отмечается, что мать подсудимого пыталась выпроводить сотрудников. Она утверждала, что ее сына нет дома, однако приставы обыскали квартиру и обратили внимание на вытащенные из холодильника полки, сообщает пресс-служба УФПСС. "Открыв дверцу, приставы обнаружили в холодильнике подсудимого. Требованиям он не подчинился и оказал сопротивление", - говорится в сообщении. Отмечается, что только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд. Уточняется, что в отношении калининградца был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов").
https://ria.ru/20231109/napadenie-1908382011.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4858d8e26eacf38bfe4f083c15c253.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике
Калининградец решил спрятаться от приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд
КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в суд, но был ими обнаружен, сообщает пресс-служба УФПСС.
Отмечается, что мать подсудимого пыталась выпроводить сотрудников. Она утверждала, что ее сына нет дома, однако приставы обыскали квартиру и обратили внимание на вытащенные из холодильника полки, сообщает пресс-служба УФПСС.
"Открыв дверцу, приставы обнаружили в холодильнике подсудимого. Требованиям он не подчинился и оказал сопротивление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд.
Уточняется, что в отношении калининградца был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ
("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов").
Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц