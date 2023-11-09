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Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике - РИА Новости, 09.11.2023
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13:37 09.11.2023 (обновлено: 13:43 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pristavy-1908384492.html
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике - РИА Новости, 09.11.2023
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике
Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:37
2023-11-09T13:43
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в суд, но был ими обнаружен, сообщает пресс-служба УФПСС. Отмечается, что мать подсудимого пыталась выпроводить сотрудников. Она утверждала, что ее сына нет дома, однако приставы обыскали квартиру и обратили внимание на вытащенные из холодильника полки, сообщает пресс-служба УФПСС. "Открыв дверцу, приставы обнаружили в холодильнике подсудимого. Требованиям он не подчинился и оказал сопротивление", - говорится в сообщении. Отмечается, что только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд. Уточняется, что в отношении калининградца был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов").
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике

Калининградец решил спрятаться от приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник службы судебных приставов
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник службы судебных приставов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в суд, но был ими обнаружен, сообщает пресс-служба УФПСС.
Отмечается, что мать подсудимого пыталась выпроводить сотрудников. Она утверждала, что ее сына нет дома, однако приставы обыскали квартиру и обратили внимание на вытащенные из холодильника полки, сообщает пресс-служба УФПСС.
"Открыв дверцу, приставы обнаружили в холодильнике подсудимого. Требованиям он не подчинился и оказал сопротивление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд.
Уточняется, что в отношении калининградца был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов").
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