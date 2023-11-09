https://ria.ru/20231109/pristavy-1908384492.html

Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике

Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике - РИА Новости, 09.11.2023

Житель Калининграда хотел спрятаться от приставов в холодильнике

Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:37

2023-11-09T13:37

2023-11-09T13:43

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в краже калининградец попытался спрятаться в холодильнике от приставов, которые пришли к нему домой с постановлением о его принудительном приводе в суд, но был ими обнаружен, сообщает пресс-служба УФПСС. Отмечается, что мать подсудимого пыталась выпроводить сотрудников. Она утверждала, что ее сына нет дома, однако приставы обыскали квартиру и обратили внимание на вытащенные из холодильника полки, сообщает пресс-служба УФПСС. "Открыв дверцу, приставы обнаружили в холодильнике подсудимого. Требованиям он не подчинился и оказал сопротивление", - говорится в сообщении. Отмечается, что только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд. Уточняется, что в отношении калининградца был составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов").

https://ria.ru/20231109/napadenie-1908382011.html

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происшествия, калининград, россия