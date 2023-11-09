https://ria.ru/20231109/primenenie-1908518833.html

В ЕС с опаской относятся к быстрому применению замороженных активов России

В ЕС с опаской относятся к быстрому применению замороженных активов России - РИА Новости, 09.11.2023

В ЕС с опаской относятся к быстрому применению замороженных активов России

Франция, ФРГ, Италия и Бельгия с опаской относятся к попыткам ускорить возможность применения замороженных активов ЦБ РФ для Украины, передает агентство... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T21:21

2023-11-09T21:21

2023-11-09T21:21

россия

украина

франция

антон силуанов

валдис домбровскис

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Франция, ФРГ, Италия и Бельгия с опаской относятся к попыткам ускорить возможность применения замороженных активов ЦБ РФ для Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Государства-члены, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию прибыли от активов российского центрального банка, находящихся под санкциями, для поддержки Украины", - пишет агентство. Отмечается, что, по словам осведомленных источников, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии во время заседания за закрытыми дверями в среду, что "они предпочли бы более постепенный подход" по этому вопросу. В четверг в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский союз в настоящее время пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что, начиная с 2022 года, недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908160665.html

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html

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украина

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россия, украина, франция, антон силуанов, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)