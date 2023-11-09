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В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной - РИА Новости, 09.11.2023
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19:36 09.11.2023 (обновлено: 19:39 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/prigovor-1908495780.html
В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной
В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной - РИА Новости, 09.11.2023
В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной
Нагатинский суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:36
2023-11-09T19:39
происшествия
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дарья дугина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой в ходе террористической атаки, сообщили РИА Новости в суде."Суд приговорил Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил звания майор", - сказал собеседник агентства.Другого фигуранта, Даниила Чоудхури суд отправил в колонию на 1 год, он был взят под стражу в зале суда, так как до этого находился под подпиской о невыезде.В ходе следствия было установлено, что с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам. Оба подсудимых признали вину.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф, дарья дугина, россия, одинцовский район, фсб
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ, Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, ФСБ
В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной

Суд дал инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной, четыре года колонии

© Следком/TelegramНа месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
© Следком/Telegram
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой в ходе террористической атаки, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд приговорил Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил звания майор", - сказал собеседник агентства.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)
20 августа, 01:05
Другого фигуранта, Даниила Чоудхури суд отправил в колонию на 1 год, он был взят под стражу в зале суда, так как до этого находился под подпиской о невыезде.
В ходе следствия было установлено, что с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам. Оба подсудимых признали вину.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
23 октября, 14:46
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФДарья ДугинаРоссияОдинцовский районФСБ
 
 
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