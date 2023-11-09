https://ria.ru/20231109/prigovor-1908495780.html

В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной

В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной - РИА Новости, 09.11.2023

В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, собиравшему сведения о Дугиной

Нагатинский суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:36

2023-11-09T19:36

2023-11-09T19:39

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам колонии бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал сведения о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой в ходе террористической атаки, сообщили РИА Новости в суде."Суд приговорил Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил звания майор", - сказал собеседник агентства.Другого фигуранта, Даниила Чоудхури суд отправил в колонию на 1 год, он был взят под стражу в зале суда, так как до этого находился под подпиской о невыезде.В ходе следствия было установлено, что с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию не установленным следствием лицам. Оба подсудимых признали вину.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.

https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html

https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html

москва

россия

одинцовский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, гибдд мвд рф, дарья дугина, россия, одинцовский район, фсб