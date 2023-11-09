https://ria.ru/20231109/prigovor-1908384175.html

Украинский морпех, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года колонии

Украинский морпех, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года колонии - РИА Новости, 09.11.2023

Украинский морпех, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года колонии

Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, и его командира, отдавшего приказ, сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:35

2023-11-09T13:35

2023-11-09T13:35

мариуполь

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, и его командира, отдавшего приказ, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего начальника автомобильной службы 501 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Савченко и 20-летнего наводчика разведывательного взвода Николая Кондакова... Суд приговорил Савченко и Кондакова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Кондаков, находиясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил идущего по аллее садового товарищества "Мичуринец" гражданского, о чем доложил Савченко. Получив приказ о ликвидации мирного жителя, Кондаков прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчину. Потерпевший скончался на месте преступления. Они признаны виновными по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)

https://ria.ru/20231108/sud-1908090973.html

https://ria.ru/20231027/dnr-1905666700.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины