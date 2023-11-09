В Москве началось голосование туристической премии "Путеводная звезда"
В Москве началось голосование за победителей столичной премии в сфере туризма
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В проекте "Активный гражданин" началось голосование за номинантов ежегодной туристической премии "Путеводная звезда" правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
Всего представители столичной туристической отрасли подали более 470 заявок. В число участников вошли как новые проекты, так и победители прошлых лет.
Экспертное жюри оценит вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители будут выявлены с помощью голосования. Также организаторами премии будут объявлены четыре победителя – обладателя специального приза.
Среди номинаций, представленных в проекте "Активный гражданин", две посвящены объектам гостеприимства, четыре – столичной гастрономии, еще три – проектам индустрии впечатлений и две — медиа.
На номинацию "Модная гастрономия" было подано больше всего заявок. Участники используют в своей концепции последние технологические разработки и новые гастрономические решения. Всего за эту награду поборются 11 ресторанов. Кроме того, жителям столицы предстоит выбрать заведения с самыми вкусными и разнообразными завтраками в меню.
Также голосуют за традиционную русскую кухню в номинации "Московская классика", за "Лучшую московскую кондитерскую", "Лучший отель для семейного отдыха" и "Лучший завтрак в отеле".
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
1 из 4
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
2 из 4
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
3 из 4
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
4 из 4
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
1 из 4
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
2 из 4
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
3 из 4
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
4 из 4
Есть номинации "Московские впечатления: выставки", "Московские впечатления: для детей" и "Московские впечатления: экскурсии и развлечения".
В рамках новой номинации "Лучшая публикация о путешествиях по Москве" москвичи могут выбрать лучший журналистский материал о туристических маршрутах города. Кроме того, горожане выберут "Лучшее туристическое СМИ", чьи публикации постоянно помогают жителям и гостям столицы узнавать новое и лучше ориентироваться в туристическом предложении Москвы.
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
1 из 2
© Фото : комитет по туризму города МосквыПремия "Путеводная звезда — 2023"
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
2 из 2
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
1 из 2
Премия "Путеводная звезда — 2023"
© Фото : комитет по туризму города Москвы
2 из 2
Голосование продлится до 26 ноября включительно.
Церемония награждения победителей премии пройдет в декабре. В рамках торжественного события также вручат четыре специальных приза: "Лучший экскурсовод", "Лучший администратор гостиницы", предусмотрены награды за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы и гастрономического туризма столицы.