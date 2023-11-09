https://ria.ru/20231109/premiya-1908359614.html

В Москве началось голосование туристической премии "Путеводная звезда"

В Москве началось голосование туристической премии "Путеводная звезда" - РИА Новости, 09.11.2023

В Москве началось голосование туристической премии "Путеводная звезда"

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за номинантов ежегодной туристической премии "Путеводная звезда" правительства Москвы, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:17

2023-11-09T12:17

2023-11-09T14:20

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908356341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_054073f3c3ef240d02c215c9bbec921f.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В проекте "Активный гражданин" началось голосование за номинантов ежегодной туристической премии "Путеводная звезда" правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.Всего представители столичной туристической отрасли подали более 470 заявок. В число участников вошли как новые проекты, так и победители прошлых лет.Экспертное жюри оценит вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители будут выявлены с помощью голосования. Также организаторами премии будут объявлены четыре победителя – обладателя специального приза. Среди номинаций, представленных в проекте "Активный гражданин", две посвящены объектам гостеприимства, четыре – столичной гастрономии, еще три – проектам индустрии впечатлений и две — медиа.На номинацию "Модная гастрономия" было подано больше всего заявок. Участники используют в своей концепции последние технологические разработки и новые гастрономические решения. Всего за эту награду поборются 11 ресторанов. Кроме того, жителям столицы предстоит выбрать заведения с самыми вкусными и разнообразными завтраками в меню.Также голосуют за традиционную русскую кухню в номинации "Московская классика", за "Лучшую московскую кондитерскую", "Лучший отель для семейного отдыха" и "Лучший завтрак в отеле".Есть номинации "Московские впечатления: выставки", "Московские впечатления: для детей" и "Московские впечатления: экскурсии и развлечения".В рамках новой номинации "Лучшая публикация о путешествиях по Москве" москвичи могут выбрать лучший журналистский материал о туристических маршрутах города. Кроме того, горожане выберут "Лучшее туристическое СМИ", чьи публикации постоянно помогают жителям и гостям столицы узнавать новое и лучше ориентироваться в туристическом предложении Москвы.Голосование продлится до 26 ноября включительно.Церемония награждения победителей премии пройдет в декабре. В рамках торжественного события также вручат четыре специальных приза: "Лучший экскурсовод", "Лучший администратор гостиницы", предусмотрены награды за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы и гастрономического туризма столицы.

https://ria.ru/20221220/sobyanin-1840032294.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, москва