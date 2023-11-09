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"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение - РИА Новости, 09.11.2023
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10:40 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/preduprezhdenie-1908334602.html
"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение
"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение - РИА Новости, 09.11.2023
"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение
Смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:40
2023-11-09T10:40
политика
в мире
сша
россия
валерий залужный
геннадий частяков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на портале Weapons and Strategy.&quot;Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим&quot;, — говорится в материале.По его мнению, это могло произойти после того, как Залужный своими заявлениями в иностранных СМИ про контрнаступление ВСУ, поскольку он помешал украинскому политику заполучить дополнительные миллиарды американской помощи, а также намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией.&quot;Сейчас всем понятно, что между Зеленским и его высшим военным командованием идет борьба за власть&quot;, — отметил Брайен.Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231109/raskol-1908322238.html
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политика, в мире, сша, россия, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, украина
Политика, В мире, США, Россия, Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Вооруженные силы Украины, Украина
"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение

Weapons and Strategy: смерть Частякова могла быть посланием Залужному

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на портале Weapons and Strategy.
«

"Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим", — говорится в материале.

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По его мнению, это могло произойти после того, как Залужный своими заявлениями в иностранных СМИ про контрнаступление ВСУ, поскольку он помешал украинскому политику заполучить дополнительные миллиарды американской помощи, а также намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией.
«

"Сейчас всем понятно, что между Зеленским и его высшим военным командованием идет борьба за власть", — отметил Брайен.

Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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