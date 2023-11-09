"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение
Weapons and Strategy: смерть Частякова могла быть посланием Залужному
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на портале Weapons and Strategy.
«
"Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим", — говорится в материале.
По его мнению, это могло произойти после того, как Залужный своими заявлениями в иностранных СМИ про контрнаступление ВСУ, поскольку он помешал украинскому политику заполучить дополнительные миллиарды американской помощи, а также намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией.
«
"Сейчас всем понятно, что между Зеленским и его высшим военным командованием идет борьба за власть", — отметил Брайен.
Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.