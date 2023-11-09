https://ria.ru/20231109/preduprezhdenie-1908334602.html

"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение

"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение - РИА Новости, 09.11.2023

"Он следующий". В США сделали Залужному пугающее предупреждение

Смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:40

2023-11-09T10:40

2023-11-09T10:40

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валерий залужный

геннадий частяков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на портале Weapons and Strategy."Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим", — говорится в материале.По его мнению, это могло произойти после того, как Залужный своими заявлениями в иностранных СМИ про контрнаступление ВСУ, поскольку он помешал украинскому политику заполучить дополнительные миллиарды американской помощи, а также намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией."Сейчас всем понятно, что между Зеленским и его высшим военным командованием идет борьба за власть", — отметил Брайен.Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.В статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231109/raskol-1908322238.html

https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908316678.html

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политика, в мире, сша, россия, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, украина