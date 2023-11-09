Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения
Алексеев: правила космического движения будут разработаны в течение 10 лет
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рост количества спутников на орбите потребует в ближайшие десять лет разработки международных правил движения в космическом пространстве, в частности, области ближнего космоса, для более эффективного и бесконфликтного его освоения, рассказал РИА Новости гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос" (участник рынка AeroNet) Национальной технологической инициативы Антон Алексеев.
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"Скорее всего, к 2030-2035 годам будут создаваться совершенно новые международные правила "космического дорожного движения" для размещения и управления космическими аппаратами, будут предприняты попытки создания новых многотысячных национальных (по происхождению) группировок в сфере услуг связи, ДЗЗ, Интернета вещей и так далее", - сказал Алексеев в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция".
Он уточнил, что внедрение правил будет продиктовано потребностью в цивилизованном освоении космоса, без грубых конфликтов между странами за такое право. Эксперт также назвал очевидным расширение в будущем инфраструктуры приема спутниковых данных и рост количества площадок запуска ракет на Земле. Ракеты, по его словам, должны стать многоразовыми, "как самолёты". Кроме того, возможно создание серверных хранилищ на орбите.
По оценкам Алексеева, количество спутников и количество представленных в космосе стран к этому времени увеличится как минимум вдвое. Ближний космос станет поставщиком более качественных сервисов для быта людей, а также новой отправной точкой для отработки технологий для покорения других планет, уверен эксперт.
Ключевыми технологиями, которые при их быстром развитии позволят России занять лидерские позиции, он назвал связь и дистанционное зондирование Земли, а также спутниковый интернет вещей, включающий сбор информации с транспортных, сейсмических, пожарных и прочих датчиков, обеспечение сервисов автоматического наблюдения-вещания для самолётов, а также трансграничные переводы.
Спутниковые технологии, по словам эксперта, способны не только предоставить сервисы связи и навигации, но и устранить цифровое неравенство регионов, а также усилить в целом связанность всей территории РФ за счёт обеспечения данных по логистике, ледового навигатора по Севморпути. Для этого у производителей спутников должна быть прогнозированная опция пуска аппарата раз в месяц или неделю.
"Уже сейчас нужно начинать занимать орбиты по существующим международным правилам Международного союза электросвязи спутниками-демонстраторами в целях последующего развертывания больших спутниковых группировок", – заключил Алексеев.