Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:40 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pravila-1908297782.html
Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения
Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения - РИА Новости, 09.11.2023
Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения
Рост количества спутников на орбите потребует в ближайшие десять лет разработки международных правил движения в космическом пространстве, в частности, области... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:40
2023-11-09T03:40
наука
космос - риа наука
земля
россия
международный союз электросвязи
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рост количества спутников на орбите потребует в ближайшие десять лет разработки международных правил движения в космическом пространстве, в частности, области ближнего космоса, для более эффективного и бесконфликтного его освоения, рассказал РИА Новости гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос" (участник рынка AeroNet) Национальной технологической инициативы Антон Алексеев. "Скорее всего, к 2030-2035 годам будут создаваться совершенно новые международные правила "космического дорожного движения" для размещения и управления космическими аппаратами, будут предприняты попытки создания новых многотысячных национальных (по происхождению) группировок в сфере услуг связи, ДЗЗ, Интернета вещей и так далее", - сказал Алексеев в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция". Он уточнил, что внедрение правил будет продиктовано потребностью в цивилизованном освоении космоса, без грубых конфликтов между странами за такое право. Эксперт также назвал очевидным расширение в будущем инфраструктуры приема спутниковых данных и рост количества площадок запуска ракет на Земле. Ракеты, по его словам, должны стать многоразовыми, "как самолёты". Кроме того, возможно создание серверных хранилищ на орбите. По оценкам Алексеева, количество спутников и количество представленных в космосе стран к этому времени увеличится как минимум вдвое. Ближний космос станет поставщиком более качественных сервисов для быта людей, а также новой отправной точкой для отработки технологий для покорения других планет, уверен эксперт. Ключевыми технологиями, которые при их быстром развитии позволят России занять лидерские позиции, он назвал связь и дистанционное зондирование Земли, а также спутниковый интернет вещей, включающий сбор информации с транспортных, сейсмических, пожарных и прочих датчиков, обеспечение сервисов автоматического наблюдения-вещания для самолётов, а также трансграничные переводы. Спутниковые технологии, по словам эксперта, способны не только предоставить сервисы связи и навигации, но и устранить цифровое неравенство регионов, а также усилить в целом связанность всей территории РФ за счёт обеспечения данных по логистике, ледового навигатора по Севморпути. Для этого у производителей спутников должна быть прогнозированная опция пуска аппарата раз в месяц или неделю. "Уже сейчас нужно начинать занимать орбиты по существующим международным правилам Международного союза электросвязи спутниками-демонстраторами в целях последующего развертывания больших спутниковых группировок", – заключил Алексеев.
https://ria.ru/20231108/sputniki-1908056768.html
https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, россия, международный союз электросвязи, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Международный союз электросвязи, Наука
Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения

Алексеев: правила космического движения будут разработаны в течение 10 лет

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рост количества спутников на орбите потребует в ближайшие десять лет разработки международных правил движения в космическом пространстве, в частности, области ближнего космоса, для более эффективного и бесконфликтного его освоения, рассказал РИА Новости гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос" (участник рынка AeroNet) Национальной технологической инициативы Антон Алексеев.
«
"Скорее всего, к 2030-2035 годам будут создаваться совершенно новые международные правила "космического дорожного движения" для размещения и управления космическими аппаратами, будут предприняты попытки создания новых многотысячных национальных (по происхождению) группировок в сфере услуг связи, ДЗЗ, Интернета вещей и так далее", - сказал Алексеев в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция".
Он уточнил, что внедрение правил будет продиктовано потребностью в цивилизованном освоении космоса, без грубых конфликтов между странами за такое право. Эксперт также назвал очевидным расширение в будущем инфраструктуры приема спутниковых данных и рост количества площадок запуска ракет на Земле. Ракеты, по его словам, должны стать многоразовыми, "как самолёты". Кроме того, возможно создание серверных хранилищ на орбите.
По оценкам Алексеева, количество спутников и количество представленных в космосе стран к этому времени увеличится как минимум вдвое. Ближний космос станет поставщиком более качественных сервисов для быта людей, а также новой отправной точкой для отработки технологий для покорения других планет, уверен эксперт.
Спутник на фоне планеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего
Вчера, 03:13
Ключевыми технологиями, которые при их быстром развитии позволят России занять лидерские позиции, он назвал связь и дистанционное зондирование Земли, а также спутниковый интернет вещей, включающий сбор информации с транспортных, сейсмических, пожарных и прочих датчиков, обеспечение сервисов автоматического наблюдения-вещания для самолётов, а также трансграничные переводы.
Спутниковые технологии, по словам эксперта, способны не только предоставить сервисы связи и навигации, но и устранить цифровое неравенство регионов, а также усилить в целом связанность всей территории РФ за счёт обеспечения данных по логистике, ледового навигатора по Севморпути. Для этого у производителей спутников должна быть прогнозированная опция пуска аппарата раз в месяц или неделю.
"Уже сейчас нужно начинать занимать орбиты по существующим международным правилам Международного союза электросвязи спутниками-демонстраторами в целях последующего развертывания больших спутниковых группировок", – заключил Алексеев.
Полный снимок Марса
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения
7 ноября, 13:18
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляРоссияМеждународный союз электросвязиНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала