https://ria.ru/20231109/pozhar-1908306537.html

При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два человека

При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2023

При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два человека

При пожаре в частном доме в поселке Харайгун Иркутской области погибли два человека, сообщается на сайте ГУМЧС региона. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T07:37

2023-11-09T07:37

2023-11-09T07:43

происшествия

иркутская область

зиминский район

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ИРКУТСК, 9 ноя — РИА Новости. При пожаре в частном доме в поселке Харайгун Иркутской области погибли два человека, сообщается на сайте ГУМЧС региона.Ночью в поселке Харайгун Зиминского района сгорел одноэтажный деревянный дом. На момент прибытия пожарных дом оказался полностью охвачен огнем."При разборе строительных конструкций в одной из комнат были обнаружены погибшие: мужчина 1973 года рождения и женщина 1961 года рождения", — говорится в публикации.По информации спасателей, хозяева поместили на веранде будку для щенка. В нее положили матрас с электроподогревом. Его оставляли включенным на ночь. В разговоре с соседями, хозяйка сгоревшего дома жаловалась, что в месте, где проходит проводка, собирается конденсат. По предварительной версии, аварийный режим работы электрооборудования и привел к пожару. Дом не был оснащен пожарными извещателями, поэтому спящие люди не смогли своевременно отреагировать на возгорание.

https://ria.ru/20231108/pozhar-1908059930.html

https://ria.ru/20231101/pozhar-1906610386.html

иркутская область

зиминский район

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происшествия, иркутская область, зиминский район