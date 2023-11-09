https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток" - РИА Новости, 09.11.2023
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
Ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на "Северном потоке",... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T02:07
2023-11-09T02:07
2023-11-09T02:07
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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на "Северном потоке", заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее СБ ООН не принял проект заявления председателя Совбеза по данной теме, представленный Россией. "В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей (этого деяния – ред.)", - сказал Небензя. "Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию", - указал он. По его словам, текст не получил консенсусной поддержки Совета. "Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северный поток", у нас все еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция, не говоря уже об их итогах", - отметил постпред. По его словам, в проекте заявления подчеркивалась важность оперативного завершения расследований Дании, Швеции и Германии. "Так иначе, представители западных государств увидели в этом некое давление на власти трех государств. Более того, мы столкнулись с настойчивыми попытками убрать из текста формулировку, призывающую Данию, Германию и Швецию сотрудничать с РФ. И, что еще больше поражает, некоторые из наших западных коллег предложили убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт на "Северном потоке" и привлечения виновников к ответу", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
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в мире, оон, василий небензя, северный поток, россия, дания, германия
В мире, ООН, Василий Небензя, Северный поток, Россия, Дания, Германия
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на "Северном потоке", заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее СБ ООН не принял проект заявления председателя Совбеза по данной теме, представленный Россией.
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"В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей (этого деяния – ред.)", - сказал Небензя.
"Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию", - указал он.
По его словам, текст не получил консенсусной поддержки Совета.
"Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северный поток", у нас все еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания
, Германия
и Швеция
, не говоря уже об их итогах", - отметил постпред.
По его словам, в проекте заявления подчеркивалась важность оперативного завершения расследований Дании, Швеции и Германии. "Так иначе, представители западных государств увидели в этом некое давление на власти трех государств. Более того, мы столкнулись с настойчивыми попытками убрать из текста формулировку, призывающую Данию, Германию и Швецию сотрудничать с РФ. И, что еще больше поражает, некоторые из наших западных коллег предложили убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт на "Северном потоке" и привлечения виновников к ответу", - подчеркнул он.
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