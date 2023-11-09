https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html

Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"

Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток" - РИА Новости, 09.11.2023

Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"

Ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на "Северном потоке",... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T02:07

2023-11-09T02:07

2023-11-09T02:07

в мире

оон

василий небензя

северный поток

россия

дания

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg

ООН, 9 ноя – РИА Новости. Ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на "Северном потоке", заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее СБ ООН не принял проект заявления председателя Совбеза по данной теме, представленный Россией. "В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей (этого деяния – ред.)", - сказал Небензя. "Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию", - указал он. По его словам, текст не получил консенсусной поддержки Совета. "Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северный поток", у нас все еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция, не говоря уже об их итогах", - отметил постпред. По его словам, в проекте заявления подчеркивалась важность оперативного завершения расследований Дании, Швеции и Германии. "Так иначе, представители западных государств увидели в этом некое давление на власти трех государств. Более того, мы столкнулись с настойчивыми попытками убрать из текста формулировку, призывающую Данию, Германию и Швецию сотрудничать с РФ. И, что еще больше поражает, некоторые из наших западных коллег предложили убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт на "Северном потоке" и привлечения виновников к ответу", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

россия

дания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, василий небензя, северный поток, россия, дания, германия