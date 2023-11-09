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Украинские военные потеряли более 300 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 300 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
Украинские военные потеряли более 300 солдат на Донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение трём механизированным бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 330 солдат,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём механизированным бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 330 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка в ДНР.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также орудие Д-30.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли более 300 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 330 человек на Донецком направлении