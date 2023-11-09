https://ria.ru/20231109/pomosch-1908525100.html

В ООН просят выделить 481 миллион долларов на помощь Палестине

В ООН просят выделить 481 миллион долларов на помощь Палестине - РИА Новости, 09.11.2023

В ООН просят выделить 481 миллион долларов на помощь Палестине

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) призывает выделить чрезвычайное финансирование в размере 481 миллиона долларов для... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:33

2023-11-09T22:33

2023-11-09T22:33

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ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) призывает выделить чрезвычайное финансирование в размере 481 миллиона долларов для помощи палестинцам до конца этого года, говорится в заявлении на сайте организации. "В ответ на беспрецедентные разрушения в секторе Газа и растущие потребности на Западном берегу БАПОР объявляет расширенный срочный сбор для оккупированной палестинской территории. Агентство запрашивает 481 миллион долларов США для удовлетворения до конца этого года наиболее острых гуманитарных потребностей людей, пострадавших в секторе Газа и на Западном берегу", - сказано в документе. По данным организации, около 70% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, из них более 720 тысяч находятся в 150 убежищах БАПОР по всему анклаву, где условия ужасающие, поскольку сотни людей пользуются одним туалетом и душем. "Спустя месяц жесткой осады и жестокой войны гуманитарные потребности в секторе Газа колоссальны. Они растут с каждым часом. На прошлой неделе в Газе дети спросили меня, нет ли у меня кусочка хлеба или глотка воды. Это был один из самых печальных моментов", - приводятся в документе слова генерального комиссара БАПОР Филиппе Лаззарини. В понедельник ООН и ее партнеры объявили о сборе средств в 1,2 миллиарда долларов на помощь жителям охваченного войной региона – это 2,7 миллиона человек, включая все население Газы, палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/gumpauzy-1908513973.html

https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году