https://ria.ru/20231109/pomosch-1908447916.html

Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области

Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области - РИА Новости, 09.11.2023

Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области

Власти Мурманской области отправили бойцам в зону специальной военной операции очередную партию дополнительной помощи, в том числе оптические приборы,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:26

2023-11-09T16:26

2023-11-09T16:26

надежные люди

мурманская область

андрей чибис

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области отправили бойцам в зону специальной военной операции очередную партию дополнительной помощи, в том числе оптические приборы, противодронные ружья и три автомобиля УАЗ, сообщил оперативный штаб региона. Сообщается, что груз от правительства области передан воинам-североморцам и мобилизованным северянам, участвующим в специальной военной операции. "В том числе – планшеты, противодронные ружья, оптические приборы, специальные инструменты, а также три автомобиля УАЗ, которые, отмечают военные, очень востребованы в зоне СВО", - говорится в сообщении. "С первых дней специальной военной операции мы помогали и продолжаем помогать нашей армии и Северному флоту. Внести свой вклад в Победу – наша общая задача", – приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Чибиса.

https://ria.ru/20231102/konservy-1906951848.html

мурманская область

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мурманская область, андрей чибис, ульяновский автомобильный завод (уаз)