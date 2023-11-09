Рейтинг@Mail.ru
Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:26 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908447916.html
Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области
Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области - РИА Новости, 09.11.2023
Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области
Власти Мурманской области отправили бойцам в зону специальной военной операции очередную партию дополнительной помощи, в том числе оптические приборы,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:26
2023-11-09T16:26
надежные люди
мурманская область
андрей чибис
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908439811_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_8a8a483c078bb9607a15432a4f00ad9f.jpg
МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области отправили бойцам в зону специальной военной операции очередную партию дополнительной помощи, в том числе оптические приборы, противодронные ружья и три автомобиля УАЗ, сообщил оперативный штаб региона. Сообщается, что груз от правительства области передан воинам-североморцам и мобилизованным северянам, участвующим в специальной военной операции. "В том числе – планшеты, противодронные ружья, оптические приборы, специальные инструменты, а также три автомобиля УАЗ, которые, отмечают военные, очень востребованы в зоне СВО", - говорится в сообщении. "С первых дней специальной военной операции мы помогали и продолжаем помогать нашей армии и Северному флоту. Внести свой вклад в Победу – наша общая задача", – приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Чибиса.
https://ria.ru/20231102/konservy-1906951848.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908439811_85:0:1196:833_1920x0_80_0_0_2843c696c855d85fd02f3260425ef1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, андрей чибис, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Мурманская область, Андрей Чибис, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области

Новую партию оборудования и техники направили в зону СВО из Мурманской области

© Фото : оперативный штаб Мурманской областиОчередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО
Очередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : оперативный штаб Мурманской области
Очередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области отправили бойцам в зону специальной военной операции очередную партию дополнительной помощи, в том числе оптические приборы, противодронные ружья и три автомобиля УАЗ, сообщил оперативный штаб региона.
Сообщается, что груз от правительства области передан воинам-североморцам и мобилизованным северянам, участвующим в специальной военной операции. "В том числе – планшеты, противодронные ружья, оптические приборы, специальные инструменты, а также три автомобиля УАЗ, которые, отмечают военные, очень востребованы в зоне СВО", - говорится в сообщении.
"С первых дней специальной военной операции мы помогали и продолжаем помогать нашей армии и Северному флоту. Внести свой вклад в Победу – наша общая задача", – приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Чибиса.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО
2 ноября, 14:41
 
Надежные людиМурманская областьАндрей ЧибисУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала