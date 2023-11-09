https://ria.ru/20231109/pomosch-1908342307.html

ООН доставила медицинскую помощь в крупнейшую больницу сектора Газа

ООН доставила медицинскую помощь в крупнейшую больницу сектора Газа - РИА Новости, 09.11.2023

ООН доставила медицинскую помощь в крупнейшую больницу сектора Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обеспечило доставку медицинской помощи в крупнейшую больницу сектора... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:55

2023-11-09T10:55

2023-11-09T10:55

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обеспечило доставку медицинской помощи в крупнейшую больницу сектора Газа Аль-Шифа, сообщили в совместном заявлении комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Ранее один из врачей больницы Аль-Шифа, расположенной на севере сектора Газа, рассказывал телеканалу CNN, что медучреждение рискует превратиться в "братскую могилу" в случае отключения электричества на фоне нехватки топлива для поддержания работы генераторов. "БАПОР обеспечило доставку весьма необходимых медицинских предметов первой необходимости и лекарств в больницу Аль-Шифа в городе Газа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ. Отмечается, это вторая доставка гуманитарной помощи в эту больницу с начала эскалации. ВОЗ 24 октября уже доставляла туда медицинские запасы, несмотря на риски в сфере безопасности. Авторы заявления отмечают, что медицинские условия в больнице Аль-Шифа катастрофичны. На одну кровать в среднем приходится почти два пациента, палаты и отделения неотложной помощи переполнены, а медицинским работникам приходится лечить раненых и больных в коридорах, на полу и на улице. В заявлении также указано, что у медицинских учреждений сектора Газа заканчивается топливо, которое не завозится в анклав уже больше месяца. БАПОР и ВОЗ вновь призвали обеспечить доставку топлива гуманитарным агентствам секторам Газа. Организации подчеркнули, что нехватка топлива в больницах и других учреждениях сектора Газа приведет к человеческим жертвам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/pomosch-1908296603.html

https://ria.ru/20231105/gaza-1907579919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, воз, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году