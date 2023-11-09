https://ria.ru/20231109/politseyskie-1908449232.html
Пострадавшие при беспорядках в Махачкале полицейские идут на поправку
Пострадавшие при беспорядках в Махачкале полицейские идут на поправку - РИА Новости, 09.11.2023
Пострадавшие при беспорядках в Махачкале полицейские идут на поправку
Двое сотрудников полиции, пострадавшие в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больнице, но идут на поправку, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:33
2023-11-09T16:33
2023-11-09T16:33
происшествия
махачкала
тель-авив
израиль
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Двое сотрудников полиции, пострадавшие в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больнице, но идут на поправку, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. Ранее сообщалось, что "в результате противоправных действий" в аэропорту различные телесные повреждения получили девять полицейских, двое сотрудников были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Двое полицейских еще в больнице. Они идут на поправку, их состояние уже значительно лучше", – сказала собеседница агентства. Руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова сообщила РИА Новости, что все гражданские, пострадавшие в ходе беспорядков, уже выписаны из медучреждений. Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушение общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержаны 11 правонарушителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20231103/makhachkala-1907268733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Пострадавшие при беспорядках в Махачкале полицейские идут на поправку
Пострадавшие при беспорядках в аэропорту Махачкалы полицейские идут на поправку
МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Двое сотрудников полиции, пострадавшие в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больнице, но идут на поправку, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
Ранее сообщалось, что "в результате противоправных действий" в аэропорту различные телесные повреждения получили девять полицейских, двое сотрудников были госпитализированы в тяжелом состоянии.
«
"Двое полицейских еще в больнице. Они идут на поправку, их состояние уже значительно лучше", – сказала собеседница агентства.
Руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова сообщила РИА Новости, что все гражданские, пострадавшие в ходе беспорядков, уже выписаны из медучреждений.
Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушение общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ
задержаны 11 правонарушителей.
СК рассчитал сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы