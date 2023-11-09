https://ria.ru/20231109/pogoda-1908307558.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 09.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, местами дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:01

2023-11-09T08:01

2023-11-09T08:01

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице будет формировать северная периферия антициклона, которая проходит у южный границ Московской области. "Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами, преимущественно в южных районах, возможны небольшие дожди. В Москве плюс 6-8 градусов, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 2-7 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20231106/pogoda-1907705839.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода