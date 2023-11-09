https://ria.ru/20231109/podvore-1908533326.html

В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье

В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье - РИА Новости, 09.11.2023

В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье

Военные действия в секторе Газа заставили правительство Израиля отложить рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщил РИА... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:52

2023-11-09T23:52

2023-11-09T23:52

израиль

иисус христос

иерусалим

россия

александр невский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149641/70/1496417090_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c7574e01f65706d99675a0aa7e17104.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Военные действия в секторе Газа заставили правительство Израиля отложить рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщил РИА Новости глава духовной миссии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) архимандрит Роман (Красовский). "Правительственная комиссия должна была прийти к решению в ноябре, но из-за войны вопрос был отложен", - сказал отец Роман. Он выразил надежду на то, что рассмотрение состоится в начале будущего года. Архимандрит отметил, что судьба Александровского подворья является "горячей" темой уже несколько лет. Он объяснил, что поскольку этот храм является святыней и местом паломничества христиан, вопрос о его собственнике решается на уровне властей Израиля. Несмотря на задержку, участники переговорного процесса продолжают искать точки соприкосновения. "Мы ведем обсуждение с Российской Федерацией, чтобы найти взаимоприемлемое решение", - сказал отец Роман. Александровское подворье в Иерусалиме находится поблизости от Храма Гроба Господня. Оно было построено в XIX веке, на его территории находятся Порог Судных Врат, через которые, согласно преданию, по пути на Голгофу проходил Иисус Христос, а также домовая церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского и музей. Дискуссии вокруг подворья начались после 1917 года. В течение последних лет сторонами процесса являются Палестинское Православное Общество (ППО), действующее под омофором РПЦЗ, а также Императорское Православное Палестинское Общество в России, которые пытаются договориться о праве собственности на подворье.

https://ria.ru/20231109/vybory-1908345794.html

https://ria.ru/20231108/izrail-1908246021.html

израиль

иерусалим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иисус христос, иерусалим, россия, александр невский