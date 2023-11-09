В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье
В Израиле из-за войны отложили вопрос об Александровском подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Военные действия в секторе Газа заставили правительство Израиля отложить рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщил РИА Новости глава духовной миссии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) архимандрит Роман (Красовский).
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"Правительственная комиссия должна была прийти к решению в ноябре, но из-за войны вопрос был отложен", - сказал отец Роман. Он выразил надежду на то, что рассмотрение состоится в начале будущего года.
Архимандрит отметил, что судьба Александровского подворья является "горячей" темой уже несколько лет. Он объяснил, что поскольку этот храм является святыней и местом паломничества христиан, вопрос о его собственнике решается на уровне властей Израиля.
Несмотря на задержку, участники переговорного процесса продолжают искать точки соприкосновения. "Мы ведем обсуждение с Российской Федерацией, чтобы найти взаимоприемлемое решение", - сказал отец Роман.
Александровское подворье в Иерусалиме находится поблизости от Храма Гроба Господня. Оно было построено в XIX веке, на его территории находятся Порог Судных Врат, через которые, согласно преданию, по пути на Голгофу проходил Иисус Христос, а также домовая церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского и музей. Дискуссии вокруг подворья начались после 1917 года. В течение последних лет сторонами процесса являются Палестинское Православное Общество (ППО), действующее под омофором РПЦЗ, а также Императорское Православное Палестинское Общество в России, которые пытаются договориться о праве собственности на подворье.