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В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье - РИА Новости, 09.11.2023
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23:52 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/podvore-1908533326.html
В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье
В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье - РИА Новости, 09.11.2023
В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье
Военные действия в секторе Газа заставили правительство Израиля отложить рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщил РИА... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:52
2023-11-09T23:52
израиль
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иерусалим
россия
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Военные действия в секторе Газа заставили правительство Израиля отложить рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщил РИА Новости глава духовной миссии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) архимандрит Роман (Красовский). "Правительственная комиссия должна была прийти к решению в ноябре, но из-за войны вопрос был отложен", - сказал отец Роман. Он выразил надежду на то, что рассмотрение состоится в начале будущего года. Архимандрит отметил, что судьба Александровского подворья является "горячей" темой уже несколько лет. Он объяснил, что поскольку этот храм является святыней и местом паломничества христиан, вопрос о его собственнике решается на уровне властей Израиля. Несмотря на задержку, участники переговорного процесса продолжают искать точки соприкосновения. "Мы ведем обсуждение с Российской Федерацией, чтобы найти взаимоприемлемое решение", - сказал отец Роман. Александровское подворье в Иерусалиме находится поблизости от Храма Гроба Господня. Оно было построено в XIX веке, на его территории находятся Порог Судных Врат, через которые, согласно преданию, по пути на Голгофу проходил Иисус Христос, а также домовая церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского и музей. Дискуссии вокруг подворья начались после 1917 года. В течение последних лет сторонами процесса являются Палестинское Православное Общество (ППО), действующее под омофором РПЦЗ, а также Императорское Православное Палестинское Общество в России, которые пытаются договориться о праве собственности на подворье.
https://ria.ru/20231109/vybory-1908345794.html
https://ria.ru/20231108/izrail-1908246021.html
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израиль, иисус христос, иерусалим, россия, александр невский
Израиль, Иисус Христос, Иерусалим, Россия, Александр Невский
В Израиле из-за войны в Газе отложили вопрос об Александровском подворье

В Израиле из-за войны отложили вопрос об Александровском подворье в Иерусалиме

© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Александровское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Военные действия в секторе Газа заставили правительство Израиля отложить рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщил РИА Новости глава духовной миссии Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) архимандрит Роман (Красовский).
«
"Правительственная комиссия должна была прийти к решению в ноябре, но из-за войны вопрос был отложен", - сказал отец Роман. Он выразил надежду на то, что рассмотрение состоится в начале будущего года.
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Архимандрит отметил, что судьба Александровского подворья является "горячей" темой уже несколько лет. Он объяснил, что поскольку этот храм является святыней и местом паломничества христиан, вопрос о его собственнике решается на уровне властей Израиля.
Несмотря на задержку, участники переговорного процесса продолжают искать точки соприкосновения. "Мы ведем обсуждение с Российской Федерацией, чтобы найти взаимоприемлемое решение", - сказал отец Роман.
Александровское подворье в Иерусалиме находится поблизости от Храма Гроба Господня. Оно было построено в XIX веке, на его территории находятся Порог Судных Врат, через которые, согласно преданию, по пути на Голгофу проходил Иисус Христос, а также домовая церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского и музей. Дискуссии вокруг подворья начались после 1917 года. В течение последних лет сторонами процесса являются Палестинское Православное Общество (ППО), действующее под омофором РПЦЗ, а также Императорское Православное Палестинское Общество в России, которые пытаются договориться о праве собственности на подворье.
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ИзраильИисус ХристосИерусалимРоссияАлександр Невский
 
 
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