Свыше пяти млн человек побывали в парках Подмосковья в октябре
Осень в Москве
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В октябре в парках культуры и отдыха Московской области побывали 5,1 миллиона посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Показатель посещаемости текущего года значительно превышает аналогичный период минувшего года. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что парки Подмосковья продолжают радовать своих посетителей и привлекают все больше людей – общее число гостей в октябре 2023 года достигло внушительной отметки в 5,1 миллиона человек.
"Сравнивая с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 000 человек. Этот яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья", – приводятся в сообщении слова Каклюгиной.
По информации ведомства, самым популярным стал парк "Пехорка" в Балашихе, его посетили почти 260 тысяч гостей. Площадь современного парка составляет 18,3 гектара, он располагается в центре города и разделяется одноименной рекой посередине.
На втором месте – Центральный городской парк культуры и отдыха в городе Пушкино, там побывали более 175 тысяч человек. Его площадь составляет 5,84 гектара. Для гостей там в любое время организуют интересные мероприятия: творческие, танцевальные, спортивные, образовательные, познавательные, развлекательные программы и многое другое.
Третьим по популярности стал Центральный городской парк Реутова – в октябре там побывали 154 тысяч посетителей. В центральной части парка, напротив главного фонтана можно увидеть достопримечательность Реутова – Казанскую церковь.
Парк имени Льва Толстого в Химках располагается на четвертом месте – там зафиксировали 151 тысячу гостей. Пятое место у сквера имени Рубцовой в Химках - 129 тысяч посетителей.