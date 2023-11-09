https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908429002.html

Свыше пяти млн человек побывали в парках Подмосковья в октябре

Свыше пяти млн человек побывали в парках Подмосковья в октябре - РИА Новости, 09.11.2023

Свыше пяти млн человек побывали в парках Подмосковья в октябре

В октябре в парках культуры и отдыха Московской области побывали 5,1 миллиона посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:33

2023-11-09T15:33

2023-11-09T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

реутов

химки

парки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904677629_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_56bfd4deb99c9a9d8def161846d021ac.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В октябре в парках культуры и отдыха Московской области побывали 5,1 миллиона посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Показатель посещаемости текущего года значительно превышает аналогичный период минувшего года. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что парки Подмосковья продолжают радовать своих посетителей и привлекают все больше людей – общее число гостей в октябре 2023 года достигло внушительной отметки в 5,1 миллиона человек. "Сравнивая с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 000 человек. Этот яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья", – приводятся в сообщении слова Каклюгиной. По информации ведомства, самым популярным стал парк "Пехорка" в Балашихе, его посетили почти 260 тысяч гостей. Площадь современного парка составляет 18,3 гектара, он располагается в центре города и разделяется одноименной рекой посередине. На втором месте – Центральный городской парк культуры и отдыха в городе Пушкино, там побывали более 175 тысяч человек. Его площадь составляет 5,84 гектара. Для гостей там в любое время организуют интересные мероприятия: творческие, танцевальные, спортивные, образовательные, познавательные, развлекательные программы и многое другое. Третьим по популярности стал Центральный городской парк Реутова – в октябре там побывали 154 тысяч посетителей. В центральной части парка, напротив главного фонтана можно увидеть достопримечательность Реутова – Казанскую церковь. Парк имени Льва Толстого в Химках располагается на четвертом месте – там зафиксировали 151 тысячу гостей. Пятое место у сквера имени Рубцовой в Химках - 129 тысяч посетителей.

https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908424694.html

московская область (подмосковье)

реутов

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), реутов, химки, парки