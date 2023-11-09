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Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья - РИА Новости, 09.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908424694.html
Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья
Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья - РИА Новости, 09.11.2023
Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья
В Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами и сопутствующими учебными материалами 17 детских школ искусств в рамках национального проекта... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:21
2023-11-09T15:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами и сопутствующими учебными материалами 17 детских школ искусств в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "В рамках национального проекта "Культура" в этом году 17 детских школ искусств из 15 городских округов Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем финансирования превысил 173 миллиона рублей", – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба министерства. В материале отмечается, что новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили ДШИ муниципальных образований: Балашиха, Богородский округ, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки, Шатура.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Воскресенск

Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья

© iStock.com / Serdar OzsoyОбучение игре на фортепиано
Обучение игре на фортепиано - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / Serdar Ozsoy
Обучение игре на фортепиано
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами и сопутствующими учебными материалами 17 детских школ искусств в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
"В рамках национального проекта "Культура" в этом году 17 детских школ искусств из 15 городских округов Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем финансирования превысил 173 миллиона рублей", – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба министерства.
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В материале отмечается, что новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили ДШИ муниципальных образований: Балашиха, Богородский округ, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки, Шатура.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаВоскресенск
 
 
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