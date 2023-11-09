https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908424694.html
Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья
Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья - РИА Новости, 09.11.2023
Новыми музыкальными инструментами оснастили 17 школ искусств Подмосковья
В Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами и сопутствующими учебными материалами 17 детских школ искусств в рамках национального проекта... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:21
2023-11-09T15:21
2023-11-09T15:21
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами и сопутствующими учебными материалами 17 детских школ искусств в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "В рамках национального проекта "Культура" в этом году 17 детских школ искусств из 15 городских округов Московской области оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем финансирования превысил 173 миллиона рублей", – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба министерства. В материале отмечается, что новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили ДШИ муниципальных образований: Балашиха, Богородский округ, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки, Шатура.
https://ria.ru/20231109/medspravki-1908369618.html
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