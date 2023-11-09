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Министр сельского хозяйства МО стал также зампредом правительства региона - РИА Новости, 09.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:11 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908362093.html
Министр сельского хозяйства МО стал также зампредом правительства региона
Министр сельского хозяйства МО стал также зампредом правительства региона - РИА Новости, 09.11.2023
Министр сельского хозяйства МО стал также зампредом правительства региона
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов будет занимать и пост заместителя председателя правительства региона, такое... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:11
2023-11-09T12:11
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов будет занимать и пост заместителя председателя правительства региона, такое решение приняли депутаты Мособлдумы в ходе 66-го заседания. В структуре исполнительной власти Подмосковья значатся шесть заместителей председателя правительства области. Кандидатуру Мурашова для назначения на должность зампреда правительства региона внес в парламент области глава Подмосковья Андрей Воробьев. "Владислав Сергеевич имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2012 года работает в системе органов исполнительной власти Московской области. С марта 2022 года возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области", - представил кандидата постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылёв. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, деятельность Мурашова значима для области, уже есть успехи - например, в этом году было собрано на 6% больше ячменя и пшеницы, чем в прошлом, на 23% улучшили результат по картофелю, введены новые молочные фермы. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области", согласно которому врио стал Георгий Филимонов, ранее занимавший должность зампреда правительства Московской области.
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Артем Смирнов
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума

Министр сельского хозяйства МО стал также зампредом правительства региона

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов будет занимать и пост заместителя председателя правительства региона, такое решение приняли депутаты Мособлдумы в ходе 66-го заседания.
В структуре исполнительной власти Подмосковья значатся шесть заместителей председателя правительства области.
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Кандидатуру Мурашова для назначения на должность зампреда правительства региона внес в парламент области глава Подмосковья Андрей Воробьев. "Владислав Сергеевич имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2012 года работает в системе органов исполнительной власти Московской области. С марта 2022 года возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области", - представил кандидата постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылёв.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, деятельность Мурашова значима для области, уже есть успехи - например, в этом году было собрано на 6% больше ячменя и пшеницы, чем в прошлом, на 23% улучшили результат по картофелю, введены новые молочные фермы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области", согласно которому врио стал Георгий Филимонов, ранее занимавший должность зампреда правительства Московской области.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
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