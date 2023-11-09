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"Исламский джихад" выразил готовность освободить двух израильских пленных - РИА Новости, 09.11.2023
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19:21 09.11.2023 (обновлено: 19:39 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/plennye-1908493485.html
"Исламский джихад" выразил готовность освободить двух израильских пленных
"Исламский джихад" выразил готовность освободить двух израильских пленных - РИА Новости, 09.11.2023
"Исламский джихад" выразил готовность освободить двух израильских пленных
Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявила о готовности освободить двух израильских заложниц по "гуманитарным... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:21
2023-11-09T19:39
в мире
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявила о готовности освободить двух израильских заложниц по "гуманитарным причинам"."Мы объявляем о готовности освободить женщину (пожилую) по имени Ханну Катсир по гуманитарным причинам, связанным с ее здоровьем, &lt;…&gt; а также девушку Ягиль Якуб по причинам, связанным с ее здоровьем", - сказал представитель "Бригад Аль-Кудс".По его словам, "эта инициатива будет исполнена в случае выполнения определенных условий, обеспечивающих безопасность палестинского народа".
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в мире, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" выразил готовность освободить двух израильских пленных

"Исламский джихад" заявил о готовности освободить двух израильских заложниц

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ТУНИС, 9 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявила о готовности освободить двух израильских заложниц по "гуманитарным причинам".
"Мы объявляем о готовности освободить женщину (пожилую) по имени Ханну Катсир по гуманитарным причинам, связанным с ее здоровьем, <…> а также девушку Ягиль Якуб по причинам, связанным с ее здоровьем", - сказал представитель "Бригад Аль-Кудс".
По его словам, "эта инициатива будет исполнена в случае выполнения определенных условий, обеспечивающих безопасность палестинского народа".
 
В миреИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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