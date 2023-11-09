https://ria.ru/20231109/plan-1908288407.html
"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план
"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план - РИА Новости, 09.11.2023
"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план
Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:38
2023-11-09T00:38
2023-11-09T00:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
хантер байден
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900708514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc57b0519950d3766584fac98c3aedb.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024 году."Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову. Он может уважительно проиграть, а затем побежит транжирить свои миллионы, сохранив при этом славу героя", — предложил Bud Spencer."Похоже, Z теряет остатки поддержки. Он действительно только и делает, что разжигает войну, — и еще досадует, когда другие его не поддерживают", — отметил GetClue."Что ж, если мы отправим миллиардов этак пять долларов “сверху”, то наверняка спасем украинскую демократию. И Хантер (сын президента США Джо Байдена, которого обвиняют в получении взяток от украинской компании. — Прим. ред.) наверняка будет рад предложить свои услуги..." — сыронизировал I Am Sparticus."Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками", — заявил Reaper."А помните, как нам внушали, что Зеленский — “спаситель демократии"? А потом он разогнал и запретил оппозицию, развернул религиозные гонения и отменил выборы... Типичная “демократия”, как и подавай демократам", — заметил Kevin R.В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231107/vybory-1908036047.html
https://ria.ru/20231107/ukraine-1908043950.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900708514_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_ae44729a5f0140bfb801b2e734e5e7f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, хантер байден, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Хантер Байден, Джо Байден
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Читатели американского портала Breitbart
резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024 году.
«
"Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову. Он может уважительно проиграть, а затем побежит транжирить свои миллионы, сохранив при этом славу героя", — предложил Bud Spencer.
"Похоже, Z теряет остатки поддержки. Он действительно только и делает, что разжигает войну, — и еще досадует, когда другие его не поддерживают", — отметил GetClue.
"Что ж, если мы отправим миллиардов этак пять долларов “сверху”, то наверняка спасем украинскую демократию. И Хантер (сын президента США Джо Байдена, которого обвиняют в получении взяток от украинской компании. — Прим. ред.) наверняка будет рад предложить свои услуги..." — сыронизировал I Am Sparticus.
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов
«
"Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками", — заявил Reaper.
"А помните, как нам внушали, что Зеленский — “спаситель демократии"? А потом он разогнал и запретил оппозицию, развернул религиозные гонения и отменил выборы... Типичная “демократия”, как и подавай демократам", — заметил Kevin R.
В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".
Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт