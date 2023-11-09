https://ria.ru/20231109/plan-1908288407.html

"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план

"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план - РИА Новости, 09.11.2023

"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план

Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T00:38

2023-11-09T00:38

2023-11-09T00:38

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024 году."Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову. Он может уважительно проиграть, а затем побежит транжирить свои миллионы, сохранив при этом славу героя", — предложил Bud Spencer."Похоже, Z теряет остатки поддержки. Он действительно только и делает, что разжигает войну, — и еще досадует, когда другие его не поддерживают", — отметил GetClue."Что ж, если мы отправим миллиардов этак пять долларов “сверху”, то наверняка спасем украинскую демократию. И Хантер (сын президента США Джо Байдена, которого обвиняют в получении взяток от украинской компании. — Прим. ред.) наверняка будет рад предложить свои услуги..." — сыронизировал I Am Sparticus."Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками", — заявил Reaper."А помните, как нам внушали, что Зеленский — “спаситель демократии"? А потом он разогнал и запретил оппозицию, развернул религиозные гонения и отменил выборы... Типичная “демократия”, как и подавай демократам", — заметил Kevin R.В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231107/vybory-1908036047.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, хантер байден, джо байден