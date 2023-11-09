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"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:38 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/plan-1908288407.html
"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план
"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план - РИА Новости, 09.11.2023
"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план
Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:38
2023-11-09T00:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
хантер байден
джо байден
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024 году.&quot;Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову. Он может уважительно проиграть, а затем побежит транжирить свои миллионы, сохранив при этом славу героя&quot;, — предложил Bud Spencer."Похоже, Z теряет остатки поддержки. Он действительно только и делает, что разжигает войну, — и еще досадует, когда другие его не поддерживают", — отметил GetClue."Что ж, если мы отправим миллиардов этак пять долларов “сверху”, то наверняка спасем украинскую демократию. И Хантер (сын президента США Джо Байдена, которого обвиняют в получении взяток от украинской компании. — Прим. ред.) наверняка будет рад предложить свои услуги..." — сыронизировал I Am Sparticus."Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками", — заявил Reaper."А помните, как нам внушали, что Зеленский — “спаситель демократии"? А потом он разогнал и запретил оппозицию, развернул религиозные гонения и отменил выборы... Типичная “демократия”, как и подавай демократам", — заметил Kevin R.В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231107/vybory-1908036047.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, хантер байден, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Хантер Байден, Джо Байден

"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко раскритиковали заявление Владимира Зеленского об отказе от проведения президентских выборов на Украине в 2024 году.
«

"Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову. Он может уважительно проиграть, а затем побежит транжирить свои миллионы, сохранив при этом славу героя", — предложил Bud Spencer.

"Похоже, Z теряет остатки поддержки. Он действительно только и делает, что разжигает войну, — и еще досадует, когда другие его не поддерживают", — отметил GetClue.
"Что ж, если мы отправим миллиардов этак пять долларов “сверху”, то наверняка спасем украинскую демократию. И Хантер (сын президента США Джо Байдена, которого обвиняют в получении взяток от украинской компании. — Прим. ред.) наверняка будет рад предложить свои услуги..." — сыронизировал I Am Sparticus.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Киев попытался оправдать отказ Зеленского от выборов
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«
"Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками", — заявил Reaper.
"А помните, как нам внушали, что Зеленский — “спаситель демократии"? А потом он разогнал и запретил оппозицию, развернул религиозные гонения и отменил выборы... Типичная “демократия”, как и подавай демократам", — заметил Kevin R.
В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".
Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт
7 ноября, 23:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийХантер БайденДжо Байден
 
 
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