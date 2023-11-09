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ХАМАС опровергло достижение соглашения о перемирии с Израилем - РИА Новости, 09.11.2023
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20:16 09.11.2023 (обновлено: 20:31 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/peremirie-1908506772.html
ХАМАС опровергло достижение соглашения о перемирии с Израилем
ХАМАС опровергло достижение соглашения о перемирии с Израилем - РИА Новости, 09.11.2023
ХАМАС опровергло достижение соглашения о перемирии с Израилем
Соглашение о перемирии палестинского движения ХАМАС с Израилем еще не достигнуто, переговоры на данный момент продолжаются, заявил советник по СМИ главы... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:16
2023-11-09T20:31
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
хамас
моссад
катар
джон кирби
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соглашение о перемирии палестинского движения ХАМАС с Израилем еще не достигнуто, переговоры на данный момент продолжаются, заявил советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Израиль уведомил США о намерении с четверга объявлять четырехчасовые гуманитарные паузы в северных районах сектора Газа."Переговоры продолжаются, и до настоящего момента не было достигнуто никакого соглашения, в случае соглашения, об этом будет ясно объявлено нашему народу", - говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал движения.В четверг газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, хамас, моссад, катар, джон кирби, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, ХАМАС, Моссад, Катар, Джон Кирби, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ХАМАС опровергло достижение соглашения о перемирии с Израилем

В ХАМАС заявили, что переговоры с Израилем о достижении перемирия продолжаются

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соглашение о перемирии палестинского движения ХАМАС с Израилем еще не достигнуто, переговоры на данный момент продолжаются, заявил советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Израиль уведомил США о намерении с четверга объявлять четырехчасовые гуманитарные паузы в северных районах сектора Газа.
"Переговоры продолжаются, и до настоящего момента не было достигнуто никакого соглашения, в случае соглашения, об этом будет ясно объявлено нашему народу", - говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал движения.
В четверг газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс, глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАХАМАСМоссадКатарДжон КирбиУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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