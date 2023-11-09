https://ria.ru/20231109/peremirie-1908295296.html

В США рассказали об условии прекращения огня в Газе

В США рассказали об условии прекращения огня в Газе - РИА Новости, 09.11.2023

В США рассказали об условии прекращения огня в Газе

Прекращение огня в рамках палестино-израильского конфликта не гарантирует немедленного освобождения всех заложников, находящихся в плену у палестинского... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T02:10

2023-11-09T02:10

2023-11-09T02:10

в мире

израиль

сша

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Прекращение огня в рамках палестино-израильского конфликта не гарантирует немедленного освобождения всех заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила помощник госсекретаря США Барбара Лиф. "Такой гарантии нет", - сообщила она на брифинге в палате представителей американского конгресса на вопрос о том, гарантирует ли прекращение огня освобождение всех удерживаемых заложников уже "на следующий день". Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора в понедельник просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа, но не сказал, каким был ответ. Издание Axios ранее сообщало, что американцы запросили трехдневную паузу в боевых действиях, в том числе для решения проблемы пленных. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа