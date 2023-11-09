"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине
Экс-агент ЦРУ Джеральди: в США поняли, что не выиграют на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон наконец осознал, что не сможет выиграть конфликт на Украине, и понял, что президент этой страны Владимир Зеленский не справился с возложенной на него ролью "защитника свободы", заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Каким-то чудом нечто проникло в их (американских политиков. — Прим. ред.) твердые лбы, и они поняли, что не выиграют эту войну (конфликт на Украине. — Прим. ред.)", — считает эксперт.
По мнению Джиральди, Вашингтон начал подталкивать Украину к поиску "альтернативных решений" вместо продолжения военных действий. Аналитик предположил, что в ближайшие пару месяцев следует ожидать "перемен", в том числе уменьшения накала боев.
Экс-разведчик обратил внимание на холодный прием, который получил Владимир Зеленский во время недавнего визита в США. Он заявил, что президент Украины не подошел на роль "защитника свободы", которую ему отвели в Вашингтоне. Эксперт добавил, что Зеленского можно считать "центром коррупции" на Украине.
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"В конце концов, он (Зеленский. — Прим. ред.) юморист, актер. <...>. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи", — заключил Джиральди
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.