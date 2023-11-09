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"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 09.11.2023 (обновлено: 03:29 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/peremeny-1908296784.html
"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине
"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине - РИА Новости, 09.11.2023
"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине
Вашингтон наконец осознал, что не сможет выиграть конфликт на Украине, и понял, что президент этой страны Владимир Зеленский не справился с возложенной на него... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:28
2023-11-09T03:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон наконец осознал, что не сможет выиграть конфликт на Украине, и понял, что президент этой страны Владимир Зеленский не справился с возложенной на него ролью "защитника свободы", заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Каким-то чудом нечто проникло в их (американских политиков. — Прим. ред.) твердые лбы, и они поняли, что не выиграют эту войну (конфликт на Украине. — Прим. ред.)&quot;, — считает эксперт.По мнению Джиральди, Вашингтон начал подталкивать Украину к поиску "альтернативных решений" вместо продолжения военных действий. Аналитик предположил, что в ближайшие пару месяцев следует ожидать "перемен", в том числе уменьшения накала боев.Экс-разведчик обратил внимание на холодный прием, который получил Владимир Зеленский во время недавнего визита в США. Он заявил, что президент Украины не подошел на роль "защитника свободы", которую ему отвели в Вашингтоне. Эксперт добавил, что Зеленского можно считать "центром коррупции" на Украине.&quot;В конце концов, он (Зеленский. — Прим. ред.) юморист, актер. &lt;...&gt;. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи&quot;, — заключил ДжиральдиЗападные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине

Экс-агент ЦРУ Джеральди: в США поняли, что не выиграют на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон наконец осознал, что не сможет выиграть конфликт на Украине, и понял, что президент этой страны Владимир Зеленский не справился с возложенной на него ролью "защитника свободы", заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Каким-то чудом нечто проникло в их (американских политиков. — Прим. ред.) твердые лбы, и они поняли, что не выиграют эту войну (конфликт на Украине. — Прим. ред.)", — считает эксперт.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине
01:50
По мнению Джиральди, Вашингтон начал подталкивать Украину к поиску "альтернативных решений" вместо продолжения военных действий. Аналитик предположил, что в ближайшие пару месяцев следует ожидать "перемен", в том числе уменьшения накала боев.
Экс-разведчик обратил внимание на холодный прием, который получил Владимир Зеленский во время недавнего визита в США. Он заявил, что президент Украины не подошел на роль "защитника свободы", которую ему отвели в Вашингтоне. Эксперт добавил, что Зеленского можно считать "центром коррупции" на Украине.
«

"В конце концов, он (Зеленский. — Прим. ред.) юморист, актер. <...>. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи", — заключил Джиральди

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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"Уноси ноги". Американцы предложили Зеленскому необычный план
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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