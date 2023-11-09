https://ria.ru/20231109/pentagon-1908299285.html

В Пентагоне испугались появления у "Хезболлы" российских ЗРК

В Пентагоне испугались появления у "Хезболлы" российских ЗРК - РИА Новости, 09.11.2023

В Пентагоне испугались появления у "Хезболлы" российских ЗРК

Высокопоставленный представитель Пентагона считает, что появление у ливанского движения "Хезболлах" российских ЗРК стало бы "колоссальной эскалацией" конфликта... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:07

2023-11-09T04:07

2023-11-09T04:07

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона считает, что появление у ливанского движения "Хезболлах" российских ЗРК стало бы "колоссальной эскалацией" конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля, несмотря на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные рассуждения американской прессы, заявлял, что они "ничего под собой не имеют". Американская газета Wall Street Journal ранее писала, что в США обеспокоены возможным получением "Хезболлах" систем ПВО "Панцирь" от представителей группы "Вагнер" в Сирии. При этом Песков, говоря об этой статье, отмечал, что "де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются". Он также предложил какие-либо озабоченности, если они есть, "донести до наших военных". "Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта", - сказала на слушаниях в конгрессе заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль. Более предметно обсудить тему она предложила в закрытом формате. При этом США оказывают военную поддержку Израилю, поставляя туда оружие. Комментируя эту помощь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что Штаты оказывают Израилю военную помощь, ожидая, что она будет использована в соответствии с нормами международного права. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/baza-1908294555.html

https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

https://ria.ru/20231109/izrail-1908287838.html

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