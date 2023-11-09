https://ria.ru/20231109/pentagon-1908293263.html

Пентагон назвал атаки на базы США на Ближнем Востоке угрозой

Пентагон назвал атаки на базы США на Ближнем Востоке угрозой - РИА Новости, 09.11.2023

Пентагон назвал атаки на базы США на Ближнем Востоке угрозой

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море, заявила помощник министра... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:44

2023-11-09T01:44

2023-11-09T01:44

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ближний восток

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море, заявила помощник министра обороны США Барбара Лиф. "Это прямая угроза", - сообщил она на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США на вопрос о том, как атаки по американским базам в регионе влияют на интересы национальной безопасности. Заместитель помощника министра обороны страны Дана Строул, в свою очередь, добавила, что с целью защиты своих интересов, включая свободу навигации в Красном море, США усилили военное присутствие в регионе. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников.

https://ria.ru/20231109/siriya-1908293015.html

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в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша