Рейтинг@Mail.ru
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:31 09.11.2023 (обновлено: 23:35 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/pekari-1908531041.html
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту
Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:31
2023-11-09T23:35
краснодарский край
экономика
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49933/01/499330153_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_d26e32537f5d18d0f92f69a736994ce6.jpg
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Бережливые технологии на предприятии "БВИ" внедряли эксперты регионального центра компетенций (РЦК)…команда добилась увеличения выработки на 11%, уменьшения запасов на 12% и сокращения времени протекания процесса на 12%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК провели зонирование двух тысяч квадратных метров складских площадей. Кроме того, они разработали информационный центр для оперативной корректировки задач руководством. Предприятие "БВИ" обеспечивает сырьем хлебопеков и кондитеров Кубани, а также пекарей из соседних регионов, добавляют власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
https://ria.ru/20231108/kuban-1908271031.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49933/01/499330153_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_52325a9c5d05ad593da5b212c919e802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край

На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту

© РИА Новости / Вадим ЖерновВыпечка хлеба
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
Выпечка хлеба . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Бережливые технологии на предприятии "БВИ" внедряли эксперты регионального центра компетенций (РЦК)…команда добилась увеличения выработки на 11%, уменьшения запасов на 12% и сокращения времени протекания процесса на 12%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты РЦК провели зонирование двух тысяч квадратных метров складских площадей. Кроме того, они разработали информационный центр для оперативной корректировки задач руководством.
Предприятие "БВИ" обеспечивает сырьем хлебопеков и кондитеров Кубани, а также пекарей из соседних регионов, добавляют власти.
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
На Кубани производитель молока и мороженого внедрит бережливые технологии
8 ноября, 21:41
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала