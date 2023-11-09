https://ria.ru/20231109/pekari-1908531041.html

На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту

На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023

На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту

Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:31

2023-11-09T23:31

2023-11-09T23:35

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Бережливые технологии на предприятии "БВИ" внедряли эксперты регионального центра компетенций (РЦК)…команда добилась увеличения выработки на 11%, уменьшения запасов на 12% и сокращения времени протекания процесса на 12%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК провели зонирование двух тысяч квадратных метров складских площадей. Кроме того, они разработали информационный центр для оперативной корректировки задач руководством. Предприятие "БВИ" обеспечивает сырьем хлебопеков и кондитеров Кубани, а также пекарей из соседних регионов, добавляют власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.

https://ria.ru/20231108/kuban-1908271031.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край