https://ria.ru/20231109/pekari-1908531041.html
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023
На Кубани поставщик сырья для пекарей увеличил выработку по нацпроекту
Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:31
2023-11-09T23:31
2023-11-09T23:35
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Бережливые технологии на предприятии "БВИ" внедряли эксперты регионального центра компетенций (РЦК)…команда добилась увеличения выработки на 11%, уменьшения запасов на 12% и сокращения времени протекания процесса на 12%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК провели зонирование двух тысяч квадратных метров складских площадей. Кроме того, они разработали информационный центр для оперативной корректировки задач руководством. Предприятие "БВИ" обеспечивает сырьем хлебопеков и кондитеров Кубани, а также пекарей из соседних регионов, добавляют власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.
https://ria.ru/20231108/kuban-1908271031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанский поставщик сырья для хлебопеков и кондитеров увеличил выработку на 11% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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"Бережливые технологии на предприятии "БВИ" внедряли эксперты регионального центра компетенций (РЦК)…команда добилась увеличения выработки на 11%, уменьшения запасов на 12% и сокращения времени протекания процесса на 12%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты РЦК провели зонирование двух тысяч квадратных метров складских площадей. Кроме того, они разработали информационный центр для оперативной корректировки задач руководством.
Предприятие "БВИ" обеспечивает сырьем хлебопеков и кондитеров Кубани, а также пекарей из соседних регионов, добавляют власти.
На Кубани производитель молока и мороженого внедрит бережливые технологии
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%.