https://ria.ru/20231109/pamyatnik-1908352004.html

В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову

В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову - РИА Новости, 09.11.2023

В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову

Памятник погибшему год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на основном кладбище Симферополя, передает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:29

2023-11-09T11:29

2023-11-09T11:29

кирилл стремоусов

республика крым

симферополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Памятник погибшему год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на основном кладбище Симферополя, передает корреспондент РИА Новости. Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост. После открытия был проведён чин освящения. В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава крымского парламента Владимир Константинов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также семья и друзья погибшего. Все они пришли к могиле Стремоусова почтить его память и возложить цветы с траурными лентами. По словам Леонида Слуцкого, Стремоусов яркой звёздочкой мелькнул на российском политическом небосклоне, но очень многое успел сделать. "Он сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело - бороться за будущее великой России", - сказал Слуцкий. В свою очередь Аксенов отметил весомую роль Стремоусова в возвращении Херсонской области в состав России. "Он был настоящим товарищем, верным помощником, надёжным соратником", - подчеркнул глава Крыма. Жена Оксана Стремоусова поблагодарила всех, кто пришёл почтить память ее мужа. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем он был похоронен на территории центрального городского кладбища. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html

республика крым

симферополь

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, республика крым, симферополь, херсонская область