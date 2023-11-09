Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/pamyatnik-1908352004.html
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову - РИА Новости, 09.11.2023
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
Памятник погибшему год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на основном кладбище Симферополя, передает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:29
2023-11-09T11:29
кирилл стремоусов
республика крым
симферополь
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908418700_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_3d4560639988fa52e1549b53462e83c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Памятник погибшему год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на основном кладбище Симферополя, передает корреспондент РИА Новости. Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост. После открытия был проведён чин освящения. В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава крымского парламента Владимир Константинов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также семья и друзья погибшего. Все они пришли к могиле Стремоусова почтить его память и возложить цветы с траурными лентами. По словам Леонида Слуцкого, Стремоусов яркой звёздочкой мелькнул на российском политическом небосклоне, но очень многое успел сделать. "Он сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело - бороться за будущее великой России", - сказал Слуцкий. В свою очередь Аксенов отметил весомую роль Стремоусова в возвращении Херсонской области в состав России. "Он был настоящим товарищем, верным помощником, надёжным соратником", - подчеркнул глава Крыма. Жена Оксана Стремоусова поблагодарила всех, кто пришёл почтить память ее мужа. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем он был похоронен на территории центрального городского кладбища. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html
республика крым
симферополь
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908418700_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_caee85a2d0453f88a1564b1cf8707345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл стремоусов, республика крым, симферополь, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Республика Крым, Симферополь, Херсонская область
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову

На кладбище в Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие памятника замгубернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову в Севастополе
Открытие памятника замгубернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Открытие памятника замгубернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Памятник погибшему год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на основном кладбище Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост. После открытия был проведён чин освящения.
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава крымского парламента Владимир Константинов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также семья и друзья погибшего.
Все они пришли к могиле Стремоусова почтить его память и возложить цветы с траурными лентами.
Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко
11 ноября 2022, 12:06
По словам Леонида Слуцкого, Стремоусов яркой звёздочкой мелькнул на российском политическом небосклоне, но очень многое успел сделать.
"Он сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело - бороться за будущее великой России", - сказал Слуцкий.
В свою очередь Аксенов отметил весомую роль Стремоусова в возвращении Херсонской области в состав России.
"Он был настоящим товарищем, верным помощником, надёжным соратником", - подчеркнул глава Крыма.
Жена Оксана Стремоусова поблагодарила всех, кто пришёл почтить память ее мужа.
Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, затем он был похоронен на территории центрального городского кладбища. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Кадры с места ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
9 ноября 2022, 19:41
 
Кирилл СтремоусовРеспублика КрымСимферопольХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала