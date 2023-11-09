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Рютте пригласил Аббаса в Нидерланды - РИА Новости, 09.11.2023
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18:26 09.11.2023 (обновлено: 18:53 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/palestina-1908481733.html
Рютте пригласил Аббаса в Нидерланды
Рютте пригласил Аббаса в Нидерланды - РИА Новости, 09.11.2023
Рютте пригласил Аббаса в Нидерланды
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что пригласил президента Палестины Махмуда Аббаса приехать в Нидерланды в кратчайшие сроки, чтобы обсудить... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:26
2023-11-09T18:53
в мире
нидерланды
израиль
палестина
махмуд аббас
марк рютте
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что пригласил президента Палестины Махмуда Аббаса приехать в Нидерланды в кратчайшие сроки, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и на палестинских территориях."После нашего вчерашнего телефонного разговора президент Палестинской автономии Аббас сейчас был приглашен в кратчайшие сроки посетить Нидерланды, чтобы обсудить текущие события в Израиле и на палестинских территориях", - написал Рютте в соцсети Х. Он отметил, что намерен обсудить с президентом Палестины перспективу "двугосударственной" формулы, которой привержены Нидерланды.В среду глава правительства Нидерландов отправился в Иерусалим на встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, после чего позвонил Аббасу, чтобы обсудить гуманитарную помощь сектору Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/belgiya-1908142673.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231109/izrail-1908380453.html
нидерланды
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в мире, нидерланды, израиль, палестина, махмуд аббас, марк рютте, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нидерланды, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Марк Рютте, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Рютте пригласил Аббаса в Нидерланды

Рютте заявил, что пригласил Аббаса посетить Нидерланды, чтобы обсудить ситуацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что пригласил президента Палестины Махмуда Аббаса приехать в Нидерланды в кратчайшие сроки, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и на палестинских территориях.
"После нашего вчерашнего телефонного разговора президент Палестинской автономии Аббас сейчас был приглашен в кратчайшие сроки посетить Нидерланды, чтобы обсудить текущие события в Израиле и на палестинских территориях", - написал Рютте в соцсети Х. Он отметил, что намерен обсудить с президентом Палестины перспективу "двугосударственной" формулы, которой привержены Нидерланды.
Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Бельгии хотят запретить товары с "оккупированных Израилем территорий"
8 ноября, 14:12
В среду глава правительства Нидерландов отправился в Иерусалим на встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, после чего позвонил Аббасу, чтобы обсудить гуманитарную помощь сектору Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Евросовет - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Евросовет пригрозил Израилю изоляцией
Вчера, 13:19
 
В миреНидерландыИзраильПалестинаМахмуд АббасМарк РюттеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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