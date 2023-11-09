https://ria.ru/20231109/pakhmutova-1908329977.html
Путин поздравил Пахмутову с днем рождения
Путин поздравил Пахмутову с днем рождения - РИА Новости, 09.11.2023
Путин поздравил Пахмутову с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив, что ее творчество пробуждает в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:20
2023-11-09T10:20
2023-11-09T10:20
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив, что ее творчество пробуждает в сердцах людей светлые чувства и дарит им душевное тепло, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая Александра Николаевна! Примите искренние поздравления с Днём рождения. Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло", - говорится в телеграмме. Российский лидер пожелал Пахмутовой доброго здоровья и бодрости духа. Александра Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
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РИА Новости
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новости культуры, владимир путин, александра пахмутова, россия
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Александра Пахмутова, Россия
Путин поздравил Пахмутову с днем рождения
Путин: вдохновенное творчество Александры Пахмутовой дарит людям душевное тепло
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив, что ее творчество пробуждает в сердцах людей светлые чувства и дарит им душевное тепло, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Александра Николаевна! Примите искренние поздравления с Днём рождения. Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло", - говорится в телеграмме.
Российский лидер пожелал Пахмутовой доброго здоровья и бодрости духа.
Александра Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии