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Умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников
Умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников - РИА Новости, 09.11.2023
Умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников
Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет, сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:51
2023-11-09T10:51
2023-11-09T16:13
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет, сообщили в пресс-службе госкорпорации."После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников", — уточнили в организации.Овчинников проработал в "Роскосмосе" более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов и коллектив "Роскосмоса" выразили семье умершего глубочайшие соболезнования."Коллеги помнят его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. В памяти друзей он навсегда остался надежным товарищем — с горячим сердцем и открытой душой. Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли", — подчеркнули в "Роскосмосе".Борисов, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что был знаком с Овчинниковым больше десяти лет и все это время замечал его "острый ум, энергию и талант руководителя". Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что для его заместителя были характерны яркие идеи, нетривиальный подход к решению проблем, а также умение последовательно и без агрессии отстаивать свою точку зрения, не боясь нести ответственность за результат."Мы очень недолго поработали в "Роскосмосе" — Максим мужественно боролся с болезнью больше года. И до последних дней был на связи с коллегами, помогал советами, поддержкой. Даже когда ему самому было совсем тяжело. Когда из жизни уходят совсем молодые и талантливые ребята — это до отчаяния больно и несправедливо. Мои искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!" — сказал Борисов.Максима Овчинникова назначили первым заместителем главы "Роскосмоса" в 2018 году. До этого он занимал должность замглавы ФАС. После того как новым руководителем "Роскосмоса" в 2021 году стал Юрий Борисов (сменил Дмитрия Рогозина), Овчинникова перевели на должность заместителя гендиректора по экономике и корпоративному управлению.
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общество, россия, роскосмос
Общество, Россия, Роскосмос
Умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников
"Роскосмос" сообщил о смерти замглавы госкорпорации Овчинникова
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«
"После тяжелой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников", — уточнили в организации.
Овчинников проработал в "Роскосмосе" более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.
Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов
и коллектив "Роскосмоса" выразили семье умершего глубочайшие соболезнования.
«
"Коллеги помнят его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. В памяти друзей он навсегда остался надежным товарищем — с горячим сердцем и открытой душой. Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли", — подчеркнули в "Роскосмосе".
Борисов, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что был знаком с Овчинниковым больше десяти лет и все это время замечал его "острый ум, энергию и талант руководителя". Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что для его заместителя были характерны яркие идеи, нетривиальный подход к решению проблем, а также умение последовательно и без агрессии отстаивать свою точку зрения, не боясь нести ответственность за результат.
«
"Мы очень недолго поработали в "Роскосмосе" — Максим мужественно боролся с болезнью больше года. И до последних дней был на связи с коллегами, помогал советами, поддержкой. Даже когда ему самому было совсем тяжело. Когда из жизни уходят совсем молодые и талантливые ребята — это до отчаяния больно и несправедливо. Мои искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!" — сказал Борисов.
Максима Овчинникова назначили первым заместителем главы "Роскосмоса" в 2018 году. До этого он занимал должность замглавы ФАС
. После того как новым руководителем "Роскосмоса" в 2021 году стал Юрий Борисов (сменил Дмитрия Рогозина
), Овчинникова перевели на должность заместителя гендиректора по экономике и корпоративному управлению.